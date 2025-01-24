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貿協24日舉行辭歲迎接新年

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
中華民國對外貿易發展協會黃志芳(中)舆同仁共同辭歲迎接新的一年，並祝大家蛇年，蛇什麼好、蛇麼都旺、蛇麼都順利。貿協提供
中華民國對外貿易發展協會黃志芳(中)舆同仁共同辭歲迎接新的一年，並祝大家蛇年，蛇什麼好、蛇麼都旺、蛇麼都順利。貿協提供

中華民國對外貿易發展協會(TAITRA)在過年前最後一天上班日舉行辭歲活動，當天下午於辦公室的天空廣場舉行，準備了來自年貨大展、南門市場、及迪化街採購來的多樣化應景食品及現場烘烤的印有貿協LOGO的紅豆餅。

貿協董事長黃志芳並同時分送同仁開運紅包、錢母；及總統府的春聯、紅包袋、一元復始開運金及貿協的紅包等。現場準備的500份紅包與新年小物全數分送完畢。黃志芳舆同仁共同辭歲迎接新的一年，並祝大家蛇年，蛇什麼好、蛇麼都旺、蛇麼都順利。

貿協是由經濟部結合民間工商團體設立之公益性財團法人，以協助業者拓展對外貿易。本會目前擁有1,300多位訓練有素的貿易專才，除台北總部外，設有桃園、新竹、台中、台南及高雄等5個國內辦事處，並在全球40餘國設立超過60個駐外據點。

中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳，在過年前最後一天上班日與同事一起舉行辭歲活動。貿協提供
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳，在過年前最後一天上班日與同事一起舉行辭歲活動。貿協提供
外貿協會過年前最後一天上班日舉行辭歲活動，董事長黃志芳並同時分送同仁開運紅包、錢母等，現場喜氣洋洋。外貿協會提供
外貿協會過年前最後一天上班日舉行辭歲活動，董事長黃志芳並同時分送同仁開運紅包、錢母等，現場喜氣洋洋。外貿協會提供
中華民國對外貿易發展協會(TAITRA)在過年前最後一天上班日舉行辭歲活動。貿協提供
中華民國對外貿易發展協會(TAITRA)在過年前最後一天上班日舉行辭歲活動。貿協提供

紅包 開運 黃志芳

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