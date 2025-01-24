貿協24日舉行辭歲迎接新年
中華民國對外貿易發展協會(TAITRA)在過年前最後一天上班日舉行辭歲活動，當天下午於辦公室的天空廣場舉行，準備了來自年貨大展、南門市場、及迪化街採購來的多樣化應景食品及現場烘烤的印有貿協LOGO的紅豆餅。
貿協董事長黃志芳並同時分送同仁開運紅包、錢母；及總統府的春聯、紅包袋、一元復始開運金及貿協的紅包等。現場準備的500份紅包與新年小物全數分送完畢。黃志芳舆同仁共同辭歲迎接新的一年，並祝大家蛇年，蛇什麼好、蛇麼都旺、蛇麼都順利。
貿協是由經濟部結合民間工商團體設立之公益性財團法人，以協助業者拓展對外貿易。本會目前擁有1,300多位訓練有素的貿易專才，除台北總部外，設有桃園、新竹、台中、台南及高雄等5個國內辦事處，並在全球40餘國設立超過60個駐外據點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言