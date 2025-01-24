貿協24日舉行辭歲迎接新年

中華民國對外貿易發展協會(TAITRA)在過年前最後一天上班日舉行辭歲活動，當天下午於辦公室的天空廣場舉行，準備了來自年貨大展、南門市場、及迪化街採購來的多樣化應景食品及現場烘烤的印有貿協LOGO的紅豆餅。

貿協董事長黃志芳並同時分送同仁開運紅包、錢母；及總統府的春聯、紅包袋、一元復始開運金及貿協的紅包等。現場準備的500份紅包與新年小物全數分送完畢。黃志芳舆同仁共同辭歲迎接新的一年，並祝大家蛇年，蛇什麼好、蛇麼都旺、蛇麼都順利。