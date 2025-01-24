日央行升息 日圓止貶回升 日股評價樂觀？

日本央行升息1碼，基準利率創2008年全球金融危機以來最高水準，日圓對美元匯率強升回應。法人表示，日本央行下次升息時間預計要到下半年，考量美日利差目前仍大，日圓未來逼雖朝升值方向發展，但升幅應該有限，可減輕對日股的負向影響。

凱基證券分析，日本央行升息的主要考量有三，日本經濟表現佳、企業明顯加薪、川普就職演說沒有驚人之語，市場上演慶祝行情，讓日本央行調升利率，避免加劇全球金融市場波動。

市場普遍預期，日銀1月升息後，再度調整利率時間比較有可能落在今年下半年，今年內升息2次，推動日圓止貶回升。

野村基金日本策略價值協管基金經理人河野光成認為，市場已充分反映本次升息預期，因此在此次會議結果公布後股匯市反應溫和，日股小幅震盪，日圓則是緩步升值、徘徊於154至155區間。隨著貨幣政策明朗化，日股將重返基本面，在經濟及消費穩健復甦、治理改革利多、內資信心回籠等長多不變情況下，日股可望回到上升走勢。

凱基證券指出，日本升息有助美日利差收窄，日圓由貶轉升；至於日股，日本對美國貿易逆差位列各國第五，若川普新政對日本加徵關稅，將對日本出口與經濟造成負面影響。但日本企業為員工加薪，可帶動消費正向循環，加上日本企業獲利並未下修，因此維持對日股相對樂觀的評價。