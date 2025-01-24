快訊

傳已知凶手！竹東槍戰三環幫角頭遭殺 黑道勢力「全坐不住」

2025財運「蛇進來」！財富自由就看這一波 春節大樂透加碼獎號出爐

日央行升息 日圓止貶回升 日股評價樂觀？

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
日本升息，日圓止貶回升，投資機購對日股評價也樂觀。（路透）
日本升息，日圓止貶回升，投資機購對日股評價也樂觀。（路透）

日本央行升息1碼，基準利率創2008年全球金融危機以來最高水準，日圓對美元匯率強升回應。法人表示，日本央行下次升息時間預計要到下半年，考量美日利差目前仍大，日圓未來逼雖朝升值方向發展，但升幅應該有限，可減輕對日股的負向影響。

凱基證券分析，日本央行升息的主要考量有三，日本經濟表現佳、企業明顯加薪、川普就職演說沒有驚人之語，市場上演慶祝行情，讓日本央行調升利率，避免加劇全球金融市場波動。

市場普遍預期，日銀1月升息後，再度調整利率時間比較有可能落在今年下半年，今年內升息2次，推動日圓止貶回升。

野村基金日本策略價值協管基金經理人河野光成認為，市場已充分反映本次升息預期，因此在此次會議結果公布後股匯市反應溫和，日股小幅震盪，日圓則是緩步升值、徘徊於154至155區間。隨著貨幣政策明朗化，日股將重返基本面，在經濟及消費穩健復甦、治理改革利多、內資信心回籠等長多不變情況下，日股可望回到上升走勢。

凱基證券指出，日本升息有助美日利差收窄，日圓由貶轉升；至於日股，日本對美國貿易逆差位列各國第五，若川普新政對日本加徵關稅，將對日本出口與經濟造成負面影響。但日本企業為員工加薪，可帶動消費正向循環，加上日本企業獲利並未下修，因此維持對日股相對樂觀的評價。

升息 日本央行 日股

延伸閱讀

日本高崎市副議長拜會黃偉哲 期待友誼更穩固

日銀如期升息！金融危機以來最高水準 野村：升息之路未完待續

桃園年貨大街名店助陣衝高人氣業績 日本樂天也關注

去年深圳日本男童遇襲身亡案今正式在深圳人民法院公審

相關新聞

出口及投資比預期好 2024年全年經濟成長率上修為4.30%

行政院主計總處今發布2024年第4季經濟成長率概估為1.84%，主因資本形成（固定投資與存貨變動）優於預期所致，較11月...

CES展聚焦AI自駕、智慧汽車 友達、富智康參戰放光芒

2025 CES（美國消費電子展）上，與民眾息息相關的AI（人工智慧）自駕技術、電動車與汽車生態鏈，是今年展出的重點之一。台廠之中，包含友達、富智康都現身參與。 友達今年將最新研發出來的智慧座艙系統Smart Cockpit 2025帶進CES，並打造了完整展示車，儀表板是透明玻璃，方向盤收攏在儀表板之下，啟動車子後儀表板上才有資訊、方向盤才會推出，且根據駕駛需求，方向盤與顯示器可以摺疊變換模式...

每條大街小巷都有！ 咖啡產業銷售額連二年突破400億元

財政部發布統計通報指出，繼2023年咖啡服務產業銷售額首度突破400億元，2024年統計至前11月已達377億元，可望連...

去年賦稅負擔率14.7%、26年新高 人均稅負15.9萬元

去年稅收創新高，財政部24日公布去年賦稅負擔率14.7％，為26年新高，平均每人稅負提高至15萬9,348元，創新高，較...

經部：中油春節期間服務不間斷 桶裝瓦斯供應無虞

經濟部能源署今天表示，新春期間桶裝瓦斯供應量充足無虞，1、2月供給加上庫存量可達約39萬公噸，遠大於需求量17.6萬公噸...

台電估春節尖峰用電2700萬瓩 備轉率15%供電無虞

農曆春節將至，台電預估春節期間尖峰用電約在2280到2700萬瓩，並已完成全台電力系統盤點，備轉容量率可達15%以上，供...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。