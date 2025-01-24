經濟部預告《電業法》修法 減少光電影響周邊居民

經濟部24日預告，規範地面型太陽光電設施設置者申請施工許可時，應符合「設置地面型太陽光電設施景觀及生態環境審定原則」，減少光電影響周邊居民。

綠能與在地共存共榮是能源轉型最重要關鍵。經濟部為了落實退縮規定，減少光電案場影響周邊居民可能性，修正「設置地面型太陽光電設施景觀及生態環境審定原則」，優先保障在地居民的權益，並透過明定綠能產業透明回饋機制，落實縣市政府及鄉公所實質運用回饋金於光電案場所在地事務。

經濟部去年9月邀集農業部、內政部、地方政府及光電公協會，研擬「電業登記規則」、「自用發電設備登記規則」、「再生能源發電設備設置管理辦法」修正草案，並於24日預告，規範地面型太陽光電設施設置者申請施工許可時，應符合「設置地面型太陽光電設施景觀及生態環境審定原則」。

經濟部說明，針對民眾關心鄰近聚落地面型案場靠近民宅的議題，亦修正「設置地面型太陽光電設施景觀及生態環境審定原則」，循內政部非都管制規則要求光電離建地應有一定適宜距離，以二公頃為分界管制，以減少對周邊居民影響。

包括：案場面積二公頃以上者，其設施應距離該區域邊界20公尺以上，或距離15公尺以上但需設高度1.5公尺以上綠籬；若未達二公頃者，其案場則應距離該區域邊界5公尺以上等相關規定。

除此之外，為落實在地回饋制度，此次亦修正「電力開發協助金運用與監督管理辦法」修正草案，亦於24日正式預告，規範補助型電協金的受補助單位「縣(市)政府」及「鄉(鎮、市、區)公所」應各自將其中50%使用於太陽光電案場所在鄉(鎮、市、區)及村(里)事務，讓回饋金實質運用於在地事務，協助地方發展。

經濟部表示，「電業登記規則」、「自用發電設備登記規則」、「再生能源發電設備設置管理辦法」及「電力開發協助金運用與監督管理辦法」修正草案已同步公布於經濟部能源署網站（能源法規/最新法規公告/法規草案公告），有關「地面型太陽光電設施景觀及生態環境審定原則」草案（最新消息與活動/公布欄）歡迎各界下載。如對本草案內容有任何意見或修正建議，請於本草案刊登翌日起至預告截止日內提供書面意見供作參考。