快訊

多縣市有感！19:18台南發生規模5.3地震 最大震度4級

小孩目睹嚇到狂吐！竹東黑道尋仇槍戰 「手掌被砍斷」1命危4傷

苦苓5點分析「劉寶傑為什麼不幹了？」 預言復出時間點

預算遭大砍發信勉勵士氣 經長：台電是護國神山靠山

中央社／ 台北24日電

台電114年千億撥補遭刪減，經濟部長郭智輝發出內部信函表示，對台電和其他公務人員捲入政治風暴深感遺憾，希望大家士氣不要受影響；如果台積電是護國神山，台電就是護國神山的靠山，經濟部及國營事業員工是讓台灣站穩發展腳步的中央山脈。

114年度總預算遭在野黨刪除與凍結，包括將經濟部今年度預算案挹注台電經費新台幣1000億2萬元全數減列。

郭智輝昨天下午寄信給經濟部員工，主旨為「部長給同仁的一封信」，信中表示，在經濟部工作這幾個月以來，深刻感受到無論是經濟部的公務人員，或是國營事業的員工們，都是優秀、認真且幹練的國之幹才。

郭智輝表示，在國家需要時，無論什麼時候，經濟部與油電糖水公司的員工，總能展現最好的公共服務品質給全體國人，時值歲末，他也要向各位夥伴表達最高敬意，以及誠摯的謝意。

郭智輝指出，近期台電公司的預算撥補以及經濟部的預算，遭到國會相當大地刪減，因此他要特別向經濟部員工報告，這並不代表台灣社會否定各位的努力奉獻，各位是無辜的受害者，「台電及其他公務同仁捲入這樣的政治風暴，我個人也深深感到遺憾」。

郭智輝希望大家的士氣不要因此造成影響，「每一天都努力、自我要求很高的油電糖水及經濟部同仁，是台灣進步的骨幹」，如果台積電是護國神山，那台電就是護國神山的靠山，經濟部及國營事業的同仁，更是讓台灣站穩發展腳步的中央山脈。

郭智輝指出，預算被刪除並不是經濟部員工不夠努力，身為部長，他也會繼續向台灣社會說明、爭取。經濟部從未處在順風順水的樂觀處境中，但經濟部及國營事業員工們向來有高度韌性的工作文化，「氣餒不是我們的寫照，退卻也不是台灣的精神」。

新年即將到來，郭智輝也自我期許，他將與經濟部員工站在同一陣線，持續面對各種挑戰。

台積電 台電 經濟部

延伸閱讀

預算被刪部會不先溝通 賴士葆：事後轟在野配合大罷免

四接17日環評 經長盼充分溝通獲認同

刪千億撥補恐衝擊電價 郭智輝：台電財務將大受打擊

在野刪總預算恐衝擊電價 郭智輝：台電財務大受打擊

相關新聞

出口及投資比預期好 2024年全年經濟成長率上修為4.30%

行政院主計總處今發布2024年第4季經濟成長率概估為1.84%，主因資本形成（固定投資與存貨變動）優於預期所致，較11月...

CES展聚焦AI自駕、智慧汽車 友達、富智康參戰放光芒

2025 CES（美國消費電子展）上，與民眾息息相關的AI（人工智慧）自駕技術、電動車與汽車生態鏈，是今年展出的重點之一。台廠之中，包含友達、富智康都現身參與。 友達今年將最新研發出來的智慧座艙系統Smart Cockpit 2025帶進CES，並打造了完整展示車，儀表板是透明玻璃，方向盤收攏在儀表板之下，啟動車子後儀表板上才有資訊、方向盤才會推出，且根據駕駛需求，方向盤與顯示器可以摺疊變換模式...

每條大街小巷都有！ 咖啡產業銷售額連二年突破400億元

財政部發布統計通報指出，繼2023年咖啡服務產業銷售額首度突破400億元，2024年統計至前11月已達377億元，可望連...

去年賦稅負擔率14.7%、26年新高 人均稅負15.9萬元

去年稅收創新高，財政部24日公布去年賦稅負擔率14.7％，為26年新高，平均每人稅負提高至15萬9,348元，創新高，較...

經部：中油春節期間服務不間斷 桶裝瓦斯供應無虞

經濟部能源署今天表示，新春期間桶裝瓦斯供應量充足無虞，1、2月供給加上庫存量可達約39萬公噸，遠大於需求量17.6萬公噸...

台電估春節尖峰用電2700萬瓩 備轉率15%供電無虞

農曆春節將至，台電預估春節期間尖峰用電約在2280到2700萬瓩，並已完成全台電力系統盤點，備轉容量率可達15%以上，供...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。