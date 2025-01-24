川普反對「全球稅收協議」 資誠：應關注兩重點

美國總統川普反對「全球稅收協議」，資誠美國業務負責人蘇宥人認為可關注兩重點，第一，透過第三地區投資美國的台灣企業，例如利用UTPR已完成立法的歐盟國家子公司，需留意後續發展，以免在美國營運的有效稅率明顯上升，第二，台灣現行跨境電商需課徵所得稅的制度，未來是否被視為「數位服務稅」的一種，也仍需觀察。

川普上任第一天，簽署兩項行政命令，表明與拜登政府在全球稅收和貿易政策上的明顯轉變。其中提到一項美國稅法中的報復性條款，該條款從未被使用過，但若被觸發，可透過總統認定對美國個人、企業實施不公平稅收政策的國家，讓該國家的公司和個人在美國所得稅負加倍。

川普的行政命令及美國眾議院歲入委員會主席傑森·史密斯所發布的新聞稿，尚未明確定義「不公平」稅收政策的範圍，惟史密斯的新聞稿中有提及「徵稅不足之支出規則」（undertaxed payments rule，UTPR）作為不公平稅收政策的範例，另其他國家已公告實施或還在研擬中的「數位服務稅」預計也將落入其範圍。

蘇宥人認為，川普的行政命令等所提出的措施，對台灣企業直接影響有限，台灣目前並未實施UTPR、數位稅計畫，短期內美國對台灣實施報復性措施的機率相對不高。再者，美國聯邦企業所得稅率為21%，高於15%，除了有些台灣企業在美國子公司享受大量研發抵減等租稅優惠，可能使有效稅率大幅下降外，美國較不會成為「支柱二」補稅對象。此外，外商投資美國是否屬於新法案要保護的「美國企業」，也存在一定的爭議。

不過須關注的是，美國報復性措施若實施，預計以整個國家為對象，故透過第三地區投資美國之台灣企業，例如利用UTPR已完成立法的歐盟國家子公司，則需要更加留意後續發展，以免美國營運之有效稅率明顯上升。此外，台灣現行跨境電商需要課徵所得稅的制度，未來會否也被視為「數位服務稅」的一種，也是一個需要觀察的議題。

蘇宥人指出，美國政府的新立場也可能影響OECD「全球稅收協議」的現況，可能偏離UTPR而將重點放在所得涵蓋規則（IIR）、國內最低稅負（QDMTT），台灣跨國企業需要密切關注美國及其他國家稅收政策變化，並及時調整其稅收策略，以因應可能的挑戰。