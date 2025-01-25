青年培力好評影響力10大企業！日月光投控、統一超、國泰金、中鋼、遠傳電信皆上榜

大數據(股)公司與世台聯合基金會（STUF）亞太中心於今（24）日公布《青年培力好評影響力》10大企業，此份調查透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，分析2021年1月1日起至2024年9月30日的台灣500大市值上市櫃企業，針對其國際影響力、青年參與度、實質成效以及創新與永續性表現進行評比，包括統一超、全家、中鋼、台塑等企業均上榜。

大數據營運長蔣志薇表示，培育青年人才是企業對隱性價值的長期投資，這次調查由大數據公司選出各20家上市櫃企業，並由STUF亞太中心進一步篩選出10家企業。基金會理事暨COP專案執行長申心蓓認為，青年不僅是未來的希望，更是當下改變的力量，而企業的支持能放大他們的影響力。本次合作延續了這份精神，期待更多企業攜手，推動世代共好，讓世界看見台灣的永續價值。

統一超、全家力推地方創生 促進青年返鄉就業貢獻家鄉

統一超商通過統一超商好鄰居文教基金會推動「青年深根計畫」，支持在地青年返鄉就業，具體提升地方經濟與永續發展。

全家便利商店則結合SDGs推動農村生活體驗與地方永續，促進青年就業與地方文化復甦。透過「農STAY」計畫讓城市青年體驗農村生活，並設計永續發展理念的活動與專案。

中鋼、台塑石化推動新科技 友達強化偏鄉青年數位學習

中鋼集團成立負碳科技氫能冶金共研中心，實現2050年淨零碳排目標，並透過產學合作提升人才培育深度。企業推動「AIR HoPE」產學研發中心，以減碳技術為核心，積極落實環境與教育責任。

台塑石化支持微藻碳捕捉技術並提供相關永續職缺，展現其在環保技術與青年培力的領導地位。企業更投資於國內外綠能技術人才培育計畫，成為台灣能源轉型的先驅者。

友達光電則發起GOLF學用接軌聯盟，提供數位課程與實習機會，培養青年創新與專業能力。特別是在偏鄉地區推廣的數位教育資源，顯著提升青年學習與科技應用的可及性。

產學合作、青年論壇、智慧校園…企業積極培育年輕人才

《網路溫度計DailyView》

日月光投控聚焦智慧半導體教育及永續製造學院，支持產學接軌與產業升級，展現產業與教育結合的全球領導力。企業透過與成大合作，建立智慧製造相關人才培育體系，並提供跨國實習機會，吸引國際青年加入台灣科技領域。國泰金控主辦氣候變遷青年論壇，結合影響力投資及實習計畫，推動青年參與永續經濟實踐。其與政大合作的信託規劃專家實習生計畫，開創金融實務與人才培育相結合的嶄新模式。

遠傳電信建立智慧校園與5G應用，推動校企合作，提供創新學習場域並提升職場競爭力。與淡江大學的5G元宇宙校園計畫，成功展示智慧教育與低碳校園的結合。穩懋半導體與陽明交大合作，成立技術創新中心，推動青年高科技人才發展，助力台灣科技領域的國際競爭力。企業亦參與高雄半導體學院的成立，為台灣高端技術人才的培育做出重大貢獻。

台達電透過參與人才永續共育計畫，培育創新技術人才，並透過企業責任行動支持地方與產業永續。台達成大聯合研發中心聚焦於綠能與智動化技術，為技術創新與教育接軌創造新標杆。

看更多網路溫度計文章

LINE貸款詐騙手法曝光！「這功能」竟成犯罪利器？官方急教防詐三招

房產大數據／台南房市降溫？永康、安平價格鬆動現跡象 量縮價穩背後隱藏哪些風險

名家專欄／央行升息、房價下跌、房貸壓力...徐佳馨剖析2024最終月 負面聲量為何高？

打造AI人才重鎮！2025數位職涯展人潮爆棚 信義以科技驅動房市新風潮

ESG浪潮下的挑戰與創新！揭開碳排放大戶的營建業 積極打造永續競爭力的秘訣