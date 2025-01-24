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出口及投資比預期好 2024年全年經濟成長率上修為4.30%

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
進出口示意圖。 圖／聯合報系資料照片
進出口示意圖。 圖／聯合報系資料照片

行政院主計總處今發布2024年第4季經濟成長率概估為1.84%，主因資本形成（固定投資與存貨變動）優於預期所致，較11月底預測數1.72%增加0.12個百分點，在各季維持不變情況下，2024年全年經濟成長率上修為4.30%，較上次預測微增0.03個百分點，為近三年最高。

主計總處去年11月底估2024年第四季GDP（國內生產毛額）為1.72%，全年經濟成長率4.27%。今天主計總處發布2024年第四季國民所得概估統計，第四季GDP上調為1.84%，全年上修為4.30%。

主計總處指出，由於人工智慧（AI）應用與資通產品需求維持熱絡，第4季按美元計價商品出口年增9.09％（以新台幣計價增9.96％），三角貿易及航運服務表現亦佳，併計經所有權調整之商品及服務，並剔除物價因素後，商品及服務輸出實質成長8.19％。

民間消費受惠於薪資穩健成長的所得效果，及股市上漲的財富效果，加以歲末節慶激勵消費，第4季零售業、餐飲業營業額分別年增1.53％及3.50％，加上金融市場交易熱絡，證券、基金等交易手續費續增，境外旅遊熱潮也持續挹注國人國外消費，併計各項並剔除來台旅客消費影響及物價因素後，概估第4季民間消費實質成長1.94％，較預測數增加0.29個百分點。

資本形成方面，隨新興科技應用需求強勁，企業投資力道續強，第4季新台幣計價資本設備進口年增41.23％，國內投資財生產量亦增14.25％，機械設備投資、營建工程與智慧財產投資續呈增長，併計存貨增加並剔除物價因素後，概估資本形成（包含政府、公營與民間固定投資以及存貨變動）實質成長17.53％，較預測數增加6.23個百分點)，對經濟成長貢獻4.10個百分點。

綜計113年第4季國內需求實質成長6.27％，對經濟成長貢獻5.34個百分點。

消費

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