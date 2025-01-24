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台水公司招考 評價職位人員甄試暫定招考計354人

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

經濟部24日表示，台灣自來水公司為補充基層人力，將辦理2025年評價職位人員甄試，預計錄取技術士295人、營運士59人，暫定招考計354人，招考類別包括操作、化驗、裝修、工程、業務、抄表、行政等七類，報名資格不限年齡、性別，歡迎高中（職）以上畢業青年把握機會報考。

台水公司指出，本項甄試採分類、分區報考及錄取，甄試共分初試及複試兩階段，初試採筆試方式，均為選擇題型，計共同科目1科及專業科目2科；複試採體能測驗、術科測驗及口試方式進行，初試測驗日期暫定於2025年5月舉行，相關資訊及甄試簡章嗣後將於台灣自來水股份有限公司全球資訊網（https://www.water.gov.tw）網頁公告，請隨時注意甄試訊息。

台水 經濟部

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