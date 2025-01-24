投資大爆發 2024年GDP飆升至4.3%、重返亞洲四小龍之首
行政院主計總處24日公布2024年第4季GDP（國內生產毛額）概估統計，隨新興科技應用需求強勁，企業投資力道續強，使得去年第4季資本形成（包括固定投資與存貨變動）明顯優於預期所致，2024年第4季經濟成長率概估1.84%，較去年11月預測數1.72%增加0.12個百分點。
主計總處表示，在第4季經濟成長率上修至1.84%的情況下，也同步推升去年全年GDP站上4.3%，較去年11月預測數4.27%，增加0.03個百分點，為近三年最高，重返亞洲四小龍之首。
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