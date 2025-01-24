智邦總座石軍：AI 仍是2025年核心主流 謹慎樂觀看營運

網通股王智邦（2345）總經理石軍24日指出，展望2025年，AI仍是核心主流，全球在AI領域投資令人震撼，更提升至國家戰略層級，市場也關注企業導入AI應用時間點，而智邦對2025年的態度是謹慎樂觀，持續受益於AI領域發展；另一方面，也密切關注未來的不確定性仍然存在。

智邦去年12月、第4季及全年營收創下單月、單季、全年新高。全年營收達1,104億元，年增31.2%，站上千億關卡，更成為網通營收王。

石軍表示，過去一年，智邦在各項業務上的表現可圈可點，完成3、4個重要標專案業務額成長27%。其中，第4季的成長幅度尤為顯著。

石軍觀察，全球在AI領域的投資規模令人震撼。例如，SoftBank、Oracle和OpenAI的合作計畫中，據說將投入5,000億美元。單是建設支撐AI運算的數據中心，就需要約200 GW的能源。要支撐這樣的數據中心規模，僅GPU投資就可能高達40到60億美元，此外，Microsoft近期表態將投入800億美元，強化其在AI領域的布局。

石軍認為，AI的投資不僅是資本層面的問題，更涉及國家戰略層級。但是，儘管投資金額龐大，AI技術的實際回報尚未完全收回投資成本。因此，業界更關注AI應用落實對於企業層面的時間點。

石軍認為，目前AI主要集中於 Hyperscaler（超大規模雲端服務商），如美國的四大巨頭（AWS、Google、Microsoft、Meta）。但是，真正將AI大規模應用於企業級市場（Enterprise），還存在很大變數，市場預估也許今年或明年可望看到更多的企業導入。

石軍表示，2025年，AI仍是全球經濟的主流推動力，尤其是Hyperscaler的進一步發展，將繼續為整個行業提供強勁的動能，企業若能贏得一到兩個主要Hyperscaler的合作，將大幅提升自身的市場競爭力。

石軍表示，智邦對2025年的態度是謹慎樂觀。一方面，將持續受益於AI領域的發展；另一方面，也體認到未來的不確定性仍然存在。

總結來說，石軍表示，智邦的策略是保持穩健，避免將所有的資源放在單一領域上，只要專注本業、目光長遠、保持心態開放，就能在這個快速變化的市場中找到機會並穩步前行。