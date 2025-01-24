每條大街小巷都有！ 咖啡產業銷售額連二年突破400億元

財政部發布統計通報指出，繼2023年咖啡服務產業銷售額首度突破400億元，2024年統計至前11月已達377億元，可望連二年突破400億元大關。

每條大街小巷都有咖啡店，足見台灣人對於咖啡的喜愛。財政部表示，截至2024年 11 月底咖啡館家數 4,824 家，較2018年成長 42.5%，各年均呈增加，幅度介於 4.7%至6.3%。

若加上隨時可供應現煮咖啡的連鎖超商，甚至加油站、超市，所締造的「黑金商機」不容小覷，帶動上游咖啡批發及零售廠商設立，2024年 11 月底家數分別為 693 家、1,261 家，近 六 年增 23.1%、38.7%。

銷售額方面也屢創新高，前述三者併計的咖啡服務產業，由2018年 316 億元逐年上升，2023年已逾 400億元大關，較2018年增加三成六，2024年前11月377 億元，全年上看 400 億元。

其中咖啡館2018至2023年銷售值介於 175億至246 億元，僅於2021年受疫情衝擊，年減 2.5%，其餘年份皆走升，2024年前 11 月為 218 億元，各年占咖啡服務產業比重均在五成以上。

財政部表示，我國咖啡原料主要來自國外，近年咖啡進口量平均每年近 5 萬公噸，2024 年達 5.3 萬公噸，為歷年最高。隨國人對咖啡品質要求提高，精品咖啡消費市場快速拓展，亦帶動國內咖啡豆生產，2018年產量抵1,019公噸高點，期間遇病蟲害或異常氣候影響，產量上下波動，惟大抵維持在 950 公噸以上。咖啡豆主要產自屏東縣、南投縣、台東縣及嘉義縣等農業大縣，近年合計占比皆逾六成，其中台東縣因栽種面積減少，產量排名自2021年起跌至第三。