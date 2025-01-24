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去年賦稅負擔率14.7%、26年新高 人均稅負15.9萬元

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
財政部公布去年賦稅負擔率14.7％，為26年新高，平均每人稅負提高至15萬9,348元。上班族示意圖。聯合報系資料照
財政部公布去年賦稅負擔率14.7％，為26年新高，平均每人稅負提高至15萬9,348元。上班族示意圖。聯合報系資料照

去年稅收創新高，財政部24日公布去年賦稅負擔率14.7％，為26年新高，平均每人稅負提高至15萬9,348元，創新高，較前一年增加1.1萬元。分析原因，總稅收成長、而人口減少，使人均稅負提高。

財政部指出，去年所得稅受惠於結算申報、利息扣繳、房地合一稅增加，證交稅則因AI題材支撐台股交易活絡，推升稅收，加上營業稅也因內需、升息紅利而成長，去年全國總稅收3兆7,308億元，創新高，且有高達15項稅目徵起情形優於預算數。

財政部表示，去年不含社會安全捐的賦稅負擔率為14.7％，是26年新高，比前一年增加0.1個百分點，不過仍較民國70、80年代均值的16.5％低；若與其他國家相比，美國賦稅負擔率19.1％、南韓20.4％、日本21.1％，歐洲國家約在二成至四成左右。

財政部表示，賦稅負擔率是指稅收占GDP比重，OECD將其列為衡量租稅負擔的重要指標，由於台灣採簡政輕稅，不含社會安全捐的賦稅負擔率向來居偏低水準。

若加計健保、勞保、勞退等社會安全捐，台灣賦稅負擔率則提高到20.5％。

財政部表示，2023年台灣社會安全捐為1兆3,907億元，年增2.8％，其中勞保、健保隨費率與基本工資調漲增加較多。

按負擔者區分，我國社會安全捐向來以雇主負擔占約三分之二為主，隨勞退新制提繳金額及人數成長，比重漸增，2023年雇主負擔比重占六成八。

房地合一稅 財政部

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