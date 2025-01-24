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2024年租稅負擔率14.7%寫26年新高 仍遠低於日韓美

中央社／ 台北24日電

財政部今天公布，經過初步統計，台灣2024年租稅負擔率（不含社會安全捐）預估約為14.7%，寫26年新高水準，年成長0.1個百分點，不過，仍遠低於美國、南韓、日本及多數歐洲國家。

所謂「租稅負擔率」，指的是賦稅收入占國內生產毛額（GDP）的比率。

台灣因採簡政輕稅政策，因此不含社會安全捐的租稅負擔率向來居於偏低水準，2024年為14.7%，為26年來最高，但較1980及1990年代均值16.5%為低。

台灣2024年租稅負擔率與主要國家2023年數據相比，僅高於新加坡13.7%，同時，明顯低於日本（2022年數據）21.2%、美國19.1%、南韓20.4%，及其他歐洲國家介於20%至44%。

統計處指出，經初步統計，按年中人口折算平均每人稅負 ，2024年為15萬9348元（不含整理期間入帳稅額），創歷年新高，較2023年增加1萬1478元，主因是稅收表現良好、但人口呈現減少格局。

2023年台灣社會安全捐為1兆3907億元，較2022年增加373億元或2.8%，統計處表示，與2013年相比，社會安全捐規模值成長4517億元或48.1%，以勞保增加1788億元、健保增1523億元較多，主因基本工資及勞健保費率調升與二代健保制度實施。

統計處表示，若含社會安全捐，台灣2023年租稅負擔率為20.5%，低於日本（2022年數據）的34.4%、南韓28.9%、美國25.2%，以及德國38.1%、荷蘭38.5%、法國43.8%、義大利42.8%等。

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