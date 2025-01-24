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經部：中油春節期間服務不間斷 桶裝瓦斯供應無虞

中央社／ 台北24日電
台灣中油。圖／中油提供
台灣中油。圖／中油提供

經濟部能源署今天表示，新春期間桶裝瓦斯供應量充足無虞，1、2月供給加上庫存量可達約39萬公噸，遠大於需求量17.6萬公噸，請桶裝瓦斯各級供應業者及民眾放心。另外，中油春節期間服務不間斷，全台主要地區直營加油站仍維持24小時全天候營業。

桶裝瓦斯為重要民生必需品，其上游主要供應來源為中油及台塑石化公司。經濟部能源署今天發布新聞稿表示，中油公司及台塑石化公司已事先安排春節期間桶裝瓦斯灌裝作業時段，以利各級供應業（經銷業及分裝業）提氣，可充分滿足下游業者及消費大眾用氣需求。

能源署指出，預估今年1、2月份（含春節期間）國內桶裝瓦斯需求量約17.6萬公噸，中油公司及台塑石化公司預估供給量（含預估產量及預估進口量）加上庫存量共約39萬公噸，足以充分供應春節期間桶裝瓦斯市場需求。

另一方面，中油春節期間服務不間斷，除部分加油站營業時間略作調整外，全台主要地區直營加油站仍維持24小時全天候營業，以滿足加油需求。

此外，中油表示，自有咖啡品牌「Cup & Go來速咖啡」陸續在各地加油站設點，從今年起，由北到南共有225座加油站提供投入販售，春節期間同樣不打烊。

中油公司 加油站 春節

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