快訊

掀舌戰？賴清德檢討基層警打詐不力 她批綠營：提油救火

磁磚碎裂掉落 北市原民語基金會大樓傾斜？李四川給答案了

台電估春節尖峰用電2700萬瓩 備轉率15%供電無虞

中央社／ 台北24日電
台電示意圖。圖／本報系資料照片
台電示意圖。圖／本報系資料照片

農曆春節將至，台電預估春節期間尖峰用電約在2280到2700萬瓩，並已完成全台電力系統盤點，備轉容量率可達15%以上，供電無虞。另外，為確保油、水、電各穩定供應，中油、台電、台水公司於春節期間每日派出共約1.5萬餘人次，駐守各地工作崗位，服務民眾不打烊。

經濟部國營司透過新聞稿表示，為確保春節期間油、水、電充足穩定供應，中油已備妥調度天然氣、液化石油氣（桶裝瓦斯）及汽、柴油等各項油品，穩定供應且滿足國內需求；台水亦已研訂「春節期間供水因應計畫」，並推演春節期間供水情勢，進行最佳水源調度。

台水預估114年農曆春節期間尖峰用水每日953.2萬立方公尺，將較平常的899.6萬立方公尺，增加53.6萬立方公尺，為使廣大用戶有充裕的自來水可使用，建議民眾提前展開春節居家環境大掃除，並呼籲民眾珍惜水資源，用水不浪費。

台電也提醒，民眾大掃除時可藉機檢查電器電源線及插頭的使用狀況，電線要避免重物或桌邊、桌腳壓到，電源線插頭與家具應保持一點距離，及檢查電器的插頭（座）是否有生繡、焦黑、灰塵堆積並用乾布清潔，以避免積污導電，並避免釀成老舊電器意外；出遠門時可將不使用的電器關閉，隨手省電費。

此外，中油考量民眾返鄉及出遊用油需求，春節期間除少部分加油站營業時間略作調整外，全台主要地區直營加油站仍維持24小時全天候營業，各直營加油站也會加強公廁清潔，提供讓消費者滿意的如廁空間。

經濟部表示，為便利水電費繳納，民眾可至台水、台電官網、網路銀行及4大超商繳費，亦可掃瞄水、電繳費通知單上的QR Code即查即繳。

台水 台電 春節

延伸閱讀

台中1家3口感染不同病毒 醫師籲春節別忌諱就醫

嚴防流感高峰來襲 診所及藥局春節開門獎勵加成

春節北海岸多處易塞估爆車潮 金山警將空拍機查報路況

消費滿千、送千元折價券！王品5大鍋物春節豪發紅包

相關新聞

傳產科技均衡復甦有望 台經院上修2025年GDP至3.42%

台經院今天發布最新經濟預測，2025年台灣經濟成長仰賴投資與消費支撐，外需重回經濟成長主力，新興科技應用和電子終端產品復...

每條大街小巷都有！ 咖啡產業銷售額連二年突破400億元

財政部發布統計通報指出，繼2023年咖啡服務產業銷售額首度突破400億元，2024年統計至前11月已達377億元，可望連...

去年賦稅負擔率14.7%、26年新高 人均稅負15.9萬元

去年稅收創新高，財政部24日公布去年賦稅負擔率14.7％，為26年新高，平均每人稅負提高至15萬9,348元，創新高，較...

經部：中油春節期間服務不間斷 桶裝瓦斯供應無虞

經濟部能源署今天表示，新春期間桶裝瓦斯供應量充足無虞，1、2月供給加上庫存量可達約39萬公噸，遠大於需求量17.6萬公噸...

台電估春節尖峰用電2700萬瓩 備轉率15%供電無虞

農曆春節將至，台電預估春節期間尖峰用電約在2280到2700萬瓩，並已完成全台電力系統盤點，備轉容量率可達15%以上，供...

春節9天 台電轉容量率15％ 中油直營站24小時不打烊

農曆春節9天連假即將展開，經濟部為確保春節期間油、水、電充足穩定供應，要求中油、台電、台水在春節期間，要滿足民眾汽柴油、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。