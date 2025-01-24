台電估春節尖峰用電2700萬瓩 備轉率15%供電無虞

農曆春節將至，台電預估春節期間尖峰用電約在2280到2700萬瓩，並已完成全台電力系統盤點，備轉容量率可達15%以上，供電無虞。另外，為確保油、水、電各穩定供應，中油、台電、台水公司於春節期間每日派出共約1.5萬餘人次，駐守各地工作崗位，服務民眾不打烊。

經濟部國營司透過新聞稿表示，為確保春節期間油、水、電充足穩定供應，中油已備妥調度天然氣、液化石油氣（桶裝瓦斯）及汽、柴油等各項油品，穩定供應且滿足國內需求；台水亦已研訂「春節期間供水因應計畫」，並推演春節期間供水情勢，進行最佳水源調度。

台水預估114年農曆春節期間尖峰用水每日953.2萬立方公尺，將較平常的899.6萬立方公尺，增加53.6萬立方公尺，為使廣大用戶有充裕的自來水可使用，建議民眾提前展開春節居家環境大掃除，並呼籲民眾珍惜水資源，用水不浪費。

台電也提醒，民眾大掃除時可藉機檢查電器電源線及插頭的使用狀況，電線要避免重物或桌邊、桌腳壓到，電源線插頭與家具應保持一點距離，及檢查電器的插頭（座）是否有生繡、焦黑、灰塵堆積並用乾布清潔，以避免積污導電，並避免釀成老舊電器意外；出遠門時可將不使用的電器關閉，隨手省電費。

此外，中油考量民眾返鄉及出遊用油需求，春節期間除少部分加油站營業時間略作調整外，全台主要地區直營加油站仍維持24小時全天候營業，各直營加油站也會加強公廁清潔，提供讓消費者滿意的如廁空間。

經濟部表示，為便利水電費繳納，民眾可至台水、台電官網、網路銀行及4大超商繳費，亦可掃瞄水、電繳費通知單上的QR Code即查即繳。