美國啟動 AI 大計畫 關注科技非投等債後市表現

美國總統川普宣布AI大計畫後，法人預期資金將湧向AI概念股，2025年全球經濟持平、通貨膨脹趨緩，依然有利全球債市表現，可望挹注全球非投等債後市表現。

法人指出，川普宣布由軟銀、OpenAI 和甲骨文合資成立星際之門（Stargate）企業，以保持美國在AI研發領先大陸，星際之門將興建大型AI資料中心及發電設施，總投資規模高達5,000億美元（逾16兆台幣）。

此外，通膨意外降溫以及聯準會官員鴿派言論強化降息預期，反映在債券基金流向上，根據統計上周截至1月15日止，投資級、非投資級債吸金動能相對較強。投資級債基金淨流入18.9億美元、非投資等級債基金淨流入3.8億美元。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊指出，降息預期升溫，市場資金流動性將持續改善，風險資產如股票及非投等債預計將持續受益。此外，中長期在聯準會與歐洲央行皆採寬鬆貨幣的步調下，固定收益資產表現可望持續走升，2025年半導體產業展望正向，挹注科技非投等債後市表現。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊表示，在充沛流動性及包括企業減稅在內的經濟刺激政策下，大幅債券違約將不復存在，因為即使是較低評級的企業也會獲得新的資金，2025年公司債買回權金額低且債券到期的金額亦低，預期信用利差有機會突破歷史低位，具有優異基本面及高殖利率的非投資等級科技債券將相對受惠。鑑於美國經濟前景及樂觀的市場情緒，科技非投等債有望成為市場追逐焦點。