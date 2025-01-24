春節9天 台電轉容量率15％ 中油直營站24小時不打烊

農曆春節9天連假即將展開，經濟部為確保春節期間油、水、電充足穩定供應，要求中油、台電、台水在春節期間，要滿足民眾汽柴油、天然氣、電力，以及自來水的需求，並提供24小時服務專線，中油1912、台電1911、台水1910。

經濟部表示，中油公司已備妥調度天然氣、液化石油氣（桶裝瓦斯）及汽、柴油等各項油品，穩定供應且滿足國內需求；台水公司根據「春節期間供水因應計畫」，推演春節期間供水情勢，進行最佳水源調度；台電公司預估春節期間尖峰用電約在2280～2700萬瓩，已完成全國電力系統盤點，備轉容量率預計可達15％以上，供電無虞。

台水公司預估114年農曆春節期間尖峰用水每日953.2萬立方公尺，將較平常的899.6萬立方公尺，增加53.6萬立方公尺，為使用戶有充裕的自來水可使用，建議民眾提前展開春節居家環境大掃除，並呼籲民眾「珍惜水資源，用水不浪費」。

台電公司提醒春節大掃除時，可同時檢查電器電源線及插頭的使用狀況，電線避免被重物或桌邊、桌腳壓到，電源線插頭與家具應保持一點距離，檢查電器插頭、插座是否有生鏽、焦黑、灰塵堆積，可用乾布清潔，避免積污導電，也可避免釀成老舊電器意外；出遠門時可將不使用的電器關閉，隨手省電費。

中油公司考量民眾返鄉及出遊用油需求，春節期間除少部分加油站營業時間略作調整外，全台主要地區直營加油站仍維持24小時全天候營業，各直營加油站也會加強公廁清潔，提供讓消費者滿意的如廁空間。

經濟部表示，為便利水電費繳納，民眾可至台水、台電官網、網路銀行及四大超商繳費，也可掃瞄水、電繳費通知單上的QR Code即查即繳。春節期間如有問題，都可撥打24小時服務專線1912（中油）、1911（台電）、1910（台水），各公司將迅速回應及解決。