傳產科技均衡復甦有望 台經院上修2025年GDP至3.42%

台經院今天發布最新經濟預測，2025年台灣經濟成長仰賴投資與消費支撐，外需重回經濟成長主力，新興科技應用和電子終端產品復甦將持續支撐出口表現，傳統產業也有望接棒資通訊產品，鑑於投資與外需表現優於先前預期，預測2025年國內經濟成長率為3.42%，較去年11月預測大幅上修0.27個百分點。

通膨雖有望趨緩，但氣候變遷、缺工問題壓抑通膨降溫速度，加上水電價蠢蠢欲動，台經院同步上修今年CPI年增率至1.95%，上修0.08個百分點。

台經院指出，全球經濟短期展望穩定，但仍存在不確定性。美國經濟表現預計在2025年略微放緩，但將保持穩健，主要受惠於財政支撐及生成式AI帶來的生產力提升。歐洲經濟動能較2024年有所改善，但仍顯疲弱，儘管通膨與利率下降有助提振私人消費，但出口和投資成長乏力將抵消部分影響。中國大陸經濟成長可能受美國關稅影響及刺激政策效力的不確定性所制約。

台灣出口自2023年下半年以來，受資通訊產品帶動，反映新興科技需求的強勁動能。儘管基期已高，不過近期資通訊產品出口年增率仍維持雙位數成長，顯示AI相關需求持續旺盛。然而傳統產業因終端需求疲弱及中國生產過剩削價競爭，成長動能相對不足，隨著中國推行刺激經濟政策及減產措施，部分傳產經濟指標已出現改善，但未來仍需觀察政策成效。整體來說，隨著主要經濟體步入降息循環，終端需求有望回升，推動2025年全球貿易成長。

台經院認為，新興科技應用拓展和電子終端產品復甦將持續支撐出口表現，傳統產業有望接棒資通訊產品，助力台灣外貿穩健成長，預估2025年出口與進口金額成長率則為6.49%與6.96%，較前次預測值分別上修0.79與0.43個百分點，預估2025年輸出與輸入成長率分別為6.05%及6.27%，較前次預測值分別上修1.37與1.00個百分點。

固定資本形成方面，受惠新興科技需求持續暢旺，自2024年下半年起，半導體設備的購置需求顯著攀升，機電設備進口值當前仍維持高檔年增率，加上國內晶片領導廠商加大資本支出規模，廠商加速淨零轉型投資，並吸引國際大廠持續加碼在台投資，預估2025年整體固定資本形成成長率為5.95%，較前次預測時上修1.02個百分點；其中民間投資成長率為5.66%，較前次預測時上修0.86個百分點。

內需方面，零售及餐飲銷售額年增率仍維持穩定成長態勢，然隨著比較基期墊高，近期年增率表現已不如先前亮眼。部份產業薪資水準與成長幅度仍存在明顯差異，惟整體就業市場表現穩健，失業率仍低，此一穩健態勢可望延續，民間消費仍將獲得有力支撐，然對經濟成長貢獻度可能略低於2024年，預測2025年民間消費成長率為2.11%，較前次預測下修0.15個百分點。

物價部分，全球通膨壓力持續緩解，國內通膨亦呈緩步下降趨勢。然而氣候變遷、缺工問題、地緣政治風險等不確定因素仍然存在，料將限制通膨降溫速度，預測2025年CPI成長率為1.95%，較前次預測上修0.08個百分點。

在未來不確定因素方面，展望2025年，全球經濟仍將面臨諸多挑戰，其中又以美國川普新政、各國央行貨幣政策未來走向、中國經濟刺激政策之成效，以及國內投資動能能否延續等最為關鍵，不僅影響台灣出口表現，也透過金融市場及進口物價影響台灣內需及消費，值得預先研判並加以關注。