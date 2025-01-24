春節期間油價只跌不漲 27日起汽柴油價格估不調整

農曆春節將至，依據中油油價公式，27日起汽、柴油價格原應調漲，但按年假期間油價「只跌不漲」原則，估實際汽、柴油價格均不調整；以發油量最大的95無鉛汽油為例，每公升價格預計維持新台幣31.1元。

依照預測，92無鉛汽油每公升29.6元、95無鉛汽油每公升31.1元、98無鉛汽油每公升33.1元、超級柴油每公升28.2元。

美國新任總統川普（Donald Trump）就職重申將提高油氣產出以壓抑價格，並呼籲俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）結束俄烏戰爭，國際油價應聲下跌。

根據中油浮動油價公式，累算至1月23日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特），週均價為每桶81.89美元，較上週每桶82.99美元下跌1.1美元；新台幣兌美元匯率為32.779元，較上週33.002元升值0.223元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油零售價調漲2.2元，柴油調漲2.6元。

為讓民眾好過年，中油按慣例在春節假期連續2週，汽柴油價格將以「上漲不調、下跌調」原則辦理，因此預估27日凌晨零時起，汽、柴油價格均不調整。