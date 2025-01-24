台經院上修今年 GDP 至3.42％ 出口、投資、消費三支安打

台灣經濟研究院24日發布最新經濟預測，由於投資和出口優於預期，2025年最新經濟成長率調升至3.42%，上修0.27個百分點，且呈現逐季步步高升。台經院景氣預測中心主任孫明德形容，去年台灣經濟「神龍擺尾」，今年則將呈現「青蛇抬頭」的姿態，他並預估今年台灣經濟將打出外需、投資、消費三支安打，有別於往年一支獨秀或一支全壘打的局面，可望呈現均衡復甦。

台經院院長張建一甚至直言，這次台經院調升2025年經濟成長率，主要是台積電投資大爆發，台積電今年的資本支出預估高達380億~420億美金，顯見客戶訂單滿載，持續擴張產能。再加上我國資本設備進口去年已由負轉正，且多來自資通設備的成長，「顯見AI發展已傳遞到後端組裝，若今年相關投資能落實到B2C部分，這對傳產復甦會很有幫助」。

不過，張建一也提到，由於台電1,000多億的補助遭取消，蠢蠢欲動的電價今年很大機率是漲定了，再加上水費多年未調，在預期今年水電費漲價壓力非常大的情形下，這次台經院也調升今年CPI年增率至1.95%，上修0.08個百分點，但這部分並未包含總預算遭大幅度刪減可能產生的影響。

張建一並提醒，儘管川普上任至今，並未如先前預測的砲聲隆隆，但美國川普新政仍是今年全球經濟成長面臨諸多挑戰中的最大不確定因素。尤其是在接下來這段過年期間，川普會出什麼招？政府應密切注意。張建一還打趣的說，盼青蛇不要成為蟒蛇。

此外，張建一還指出，各國央行貨幣政策未來走向、大陸經濟刺激政策的成效，以及國內投資動能能否延續等也都是牽動今年台灣經濟成長的關鍵不確定因素，不僅影響台灣出口表現，也透過金融市場及進口物價影響台灣內需及消費，值得預先研判並加以關注。

台經院今同步發布2024年12月三大營業氣候測驗點調查結果，呈現製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點同步走高。其中，12月服務業與營建業測驗點連續三個月上揚，製造業亦呈連續二個月走升。