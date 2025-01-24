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年底旺季效應 台經院2024年12月三大產業同時上揚

聯合報／ 記者陳素玲/台北即時報導
餐飲業意圖／聯合報系資料照
餐飲業意圖／聯合報系資料照

台經院今天發布2024年12月景氣動向調查，三大產業同時上揚，製造業因年底旺季需求湧現，加以農曆年前客戶備貨效應，12月營業氣候測驗點連續二個月上揚。服務業也因聖誕節、跨年商機、尾牙活動，以及演唱會等活動吸引人潮，帶動餐飲、住宿需求，連續三個月上升；營建業的不動產業在農曆年前購屋需求及交屋潮帶動下，景氣未再下探，也呈現連三個月上揚態勢。

台經院指出，全球製造業表現仍呈二極化，半導體高階製程與伺服器需求強勁，而傳產需求回升有限。近期美國新訂單與生產指數重回擴張區間，顯示需求開始溫和復甦，歐元區則因需求疲弱與政治不確定性加劇，仍陷於衰退區間。中國在官方刺激政策之下連續三個月維持製造業擴張，而日本雖已連續六個月處於緊縮，但惡化程度已有緩解。

國內製造業方面，年底旺季需求湧現，加以農曆年前客戶備貨效應，製造業廠商對2024年12月景氣看好比率雖較11月減少6.5個百分點，看壞比率增加，但對未來半年景氣看法，看好比率則有25.1%，較前一月增加2.5個百分點，看壞比率則減少4.4個百分點至18.5%。

製造業對當月及未來半年景氣看法比率調查結果，經模型試算後，2024年12月製造業營業氣候測驗點為96.96點，較上月修正後95.53點增加1.43點，呈現連續二個月上揚態勢。

服務業受惠於耶誕與跨年節慶商機帶動內需市場熱絡，企業尾牙活動密集舉辦，演唱會及表演活動吸引大量人潮，推動周邊商圈消費，去年12月廠商看法樂觀，但對未來半年景氣，則因消費旺季已過，加上通膨預期升高，川普2.0的不確定性使投資市場表現難測，削弱消費信心。房市冷清難以帶動耐久財需求，四成比例零售業者看壞未來半年景氣表現。

將上述服務業對景氣看法調查結果，經過本院模型試算後，2024年12月服務業營業氣候測驗點為96.94點，較上月修正後之93.82點增加3.12點，連續三個月上揚。

營建業方面，受到年底公共工程趕工潮，加上半導體建廠與綠能建設需求，有助於營造業者看好當月與未來半年景氣表現，而不動產業因農曆年前購屋需求及交屋潮、部分賣方略微讓利獲得成交的影響，本月景氣未再進一步下探，未來半年則受到資金控管與高房價基期將使房市景氣趨緩。

根據調查結果經過模型試算後，營建業2024年12月營業氣候測驗點為108.52點，較11月之104.76點上揚3.76點，連續第三個月上揚。

台經院2024年12月營業氣候測驗點受年底旺季效應，三大產業齊揚。圖/台經院提供
台經院2024年12月營業氣候測驗點受年底旺季效應，三大產業齊揚。圖/台經院提供

景氣 製造業

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