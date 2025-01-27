警察月退俸破十萬…若軍消公教也跟著上調有何影響？離職率高、資金缺口擴大

最近立法院三讀通過調整最新的「警察人員人事條例」，預計將退休警察未來的月退俸越調越高，所得替代率直接往上拉回到八成。回顧過去比較關鍵性的一年，就是2018年，當時政府進行大規模年改，年改前的退休金是本俸金額的兩倍再打75折，不過2018年開始，每年持續調降1.5％，預計在2029年降到60％但退休金不低於33,140元。

如果你看不懂什麼是所得替代率，簡單說，你在職工作收入是十萬，退休領九萬，那麼這個所得替代率就是90%，也就是說工作賺多少，退休能從退撫機構拿到九成的收入，而當前因應退撫基金面臨少子化及高齡化影響，於是政府在2018年拉高在職工作者的提撥率，也同時大砍退休族的退休金，因此當時還爆發軍警消退休族的抗爭，而筆者在2018年從軍中退伍，正好也是第一波受災戶，印象算是深刻。

回到這次拉高退休警察退休金的情況，拉高所得替代率合理，但降低也合理。拉高當然是因為政府承諾給公務人員的退休保障，加上通膨加劇，造成生活費上升，不過如果降低了，考量退撫基金縮水風險以及永續經營，降低所得替代率當然是正確的做法，因為支出變少了，未來數十年以後的退休族才有機會領到退休金，否則勢必會迎來二次年改，至於本次立法院拉高警察所得替代率變高則會有幾個影響：

目前退撫基金情況又是如何？

根據退撫基金年報顯示，目前整體資產已經突破兆元大關，而上面就是最新的資產配置圖，投資股票還是主力，佔整體約六成，這包含委託投信經營46.44%以及自己操作14.51%，另外債券則是兩成左右，其餘兩成為存款及票據，不過那個債券可不是國家公債，而是公司債，因此這樣的債券本質上還是跟股市高度連動，因為債券資產及違約情況也會隨著發行公司而起伏，嚴格說起來，退撫基金高達八成的部位都跟股市相關。不過根據最新精算報告顯示，年改之後，也只能撐50年左右，而且根據精算，潛在財務缺口高達1.8兆元，所以年改並不是永久之計，而且這個缺口還超過總資產1兆元。

再來看看退撫基金自己買的股票，最新數據顯示，股市部位有39.56%都是台積電，而台積電債券也買了8.36%，所以要說投資分散也有點說不過去，因為跟台積電有關的股債部位都不小，再來是其他一票如鴻海、聯發科、廣達、奇鋐、日月光投控都是電子股，剩下金融股則有富邦金、中信金，除了中華電具有避險成分之外，等於退撫基金都重壓在電金族群。至於委託投信代操，這邊就不細說了，你有興趣可以自己去找，基本上也是跟退撫基金自己操作一樣，每一家都買台積電以及電金相關族群為主，換句話來說，台積電等於也決定了退撫基金的命運，上漲大家就有飯吃，下跌就等著被年改！

如果再從新聞媒體來看，其實你我都很清楚，少子化問題嚴重，造成在職軍公教的壓力更大，因此很多人不是因此過勞而失去生命，以筆者在部隊所見所聞及經歷，因公殉職的情況絕非少數，更不用提到警消人員面臨第一線的嚴峻挑戰，大家都看在眼裡，即便能安全下莊到退休，身心靈多少也會產生一些永久性傷害。直接看看近十年的退休、資產人數，在2018年的大年改之前，很多人眼看退休金要被砍，就趕緊「下車」，不過年改祭出綁人的手段，讓在職人員延退、少領，才暫時壓抑住離職率，不過疫情後的離職率又開始拉高，加上通膨問題，社會企業薪資更具競爭力，因此2021年到2023年再度出現離退潮，尤其是軍職人員更是血崩，從年改前的每年退伍一萬人，2023年來到一萬六千人左右，而公務人員及教師也出現體系瓦解。

這是可怕的地方，因為年輕在職者已經不管什麼退休金了，未來十之八九領不到，還不如回到社會賺取更高的薪資報酬，至於屆退者也持續離開，這等於退撫基金出現收益縮水、支出擴大的蠟燭兩頭燒，請問誰還會在乎退撫基金？

「退撫基金倒閉」的定義是什麼？

再來要提到的就是倒閉，媒體常常「恐嚇」說退撫基金會倒閉，但其實不然，這個倒閉其實是指「負支出」，從近十年的情況來看，這樣叫做倒閉嗎？肯定不是。我們更細部觀察整體退撫基金的收支，2014年整體收入是8,615億元，支出是4,437億元，結餘是4,178億元，而年改後的首年2019年，結餘是3,205億元，所以重點是結餘變少，而這些結餘都是現職人員為了未來退休所提撥，至於財政缺口就是在說這些未來退休族到死亡期間，政府要支付的退休金過多而無法支應，這並不是「倒閉」。

分開來看，基金收繳每年大概以1,200億元的速度成長，這個當然是逐年拉高提撥率的貢獻，至於基金給付則大概以1,000億元的速度擴大，等於結餘越來越少，卻要奉養高齡化的退休族群。2023年收入是1.63兆元，支出是1.27兆，而退撫基金花了將近十年的時間，從不到5,000億累積到現在，才剛剛突破兆元，重點是台積電還大飆漲，如果台積電不漲了又崩盤怎麼辦？

前面看的是整體，這邊我們再細看公務人員的收支情況，這就很明顯了，2019年軍公教繳了738.14億元，但支出卻高達902.75億元，這不需要什麼高大上的數學統計你應該就看得懂，就是虧損狀態。不過在年改之後的幾年，終於在2021年獲得改善，收入總算大於支出。

2021年到2023年的支出佔比收入比例分別是90.58%、87.13%、83.58%，因為年改同時針對在職加薪，也砍了退休族的月退俸，才開始轉虧為盈，2023年結餘有200億元。所以如果是很短線的來看，當然會覺得去年多賺200億元，乍看之下，提高警察退休金，不過長期來看，當退休金的支出越來越高，收入越來越低，這才是最大的麻煩點。

警察所得替代率提高不用怕？

最後，回到警察所得替代率提高的議題，其實這無異於提前加速年改的腳步，好比政府先前是月光族，終於痛定思痛決定縮衣節食，甚至跑去努力兼差賺錢，總算省了一點錢，也存了一點錢，但又準備花光，如果警察新的退休金制度真的啟動了呢？不用怕，真的不用怕，參考當時年改後的軍人退撫基金，由於現役軍人提撥實在太少，面臨基金縮水，於是政府直接挹注千億資金，軍保瞬間復活，所以不管是什麼退撫基金，解法已經示範過一遍，舉債挹注即可，但更深度的問題點是，舉債將造成市場熱錢更多，通膨持續擴張，未來月退俸有十萬，但基本薪資會不會變成十五萬呢？隨著市場熱錢變多，政府又不斷舉債，我想，這也只是時間問題而已。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：警察月退俸破十萬！軍消公教也跟著上調對我們未來有何影響？