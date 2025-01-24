春節九天連假 經濟部：中油、台水、台電服務不打烊

農曆春節九天連假即將到來，為確保春節期間油、水、電充足穩定供應，春節服務不打烊，經濟部表示，中油、台水、台電各公司於春節期間每日派出共約1萬5,000餘人次，駐守各地工作崗位。

中油公司已備妥調度天然氣、液化石油氣（桶裝瓦斯）及汽、柴油等各項油品，穩定供應且滿足國內需求；台水公司亦已研訂「春節期間供水因應計畫」，並推演春節期間供水情勢，進行最佳水源調度；台電公司預估春節期間尖峰用電約在2,280-2,700萬瓩，並已完成全國電力系統盤點，備轉容量率預計可達15%以上，供電無虞。

台水公司預估2025年農曆春節期間尖峰用水每日953.2萬立方公尺，將較平常之899.6萬立方公尺，增加53.6萬立方公尺，為使廣大用戶有充裕的自來水可使用，建議民眾提前展開春節居家環境大掃除，並呼籲民眾「珍惜水資源，用水不浪費」。

台電公司也提醒，民眾大掃除時可藉機檢查電器電源線及插頭的使用狀況，電線要避免重物或桌邊、桌腳壓到，電源線插頭與家具應保持一點距離，及檢查電器的插頭（座）是否有生鏽、焦黑、灰塵堆積並用乾布清潔，以避免積污導電，也可避免釀成老舊電器意外；出遠門時可將不使用的電器關閉，隨手省電費。

此外，中油公司考量民眾返鄉及出遊用油需求，春節期間除少部分加油站營業時間略作調整外，全台主要地區直營加油站仍維持24小時全天候營業，各直營加油站也會加強公廁清潔，提供讓消費者滿意的如廁空間。

為便利水電費繳納，民眾可至台水、台電官網、網路銀行及四大超商繳費，亦可掃瞄水、電繳費通知單上的QR Code即查即繳。春節期間如有問題，都可撥打24小時服務專線1912（中油）、1911（台電）、1910（台水），各公司將迅速回應及解決。