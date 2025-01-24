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14學者疾呼 合理調整電價
十四位國內外權威學者昨天共同發表「台灣能源政策建議報告」，主張台灣需合理調整電價，並減少對電價的大量補貼，建議台電應建立合理機制，例如分階段調整價格，引導用電行為改變。
十四位學者包括曾任美國能源部長的諾貝爾獎得主朱棣文、台經院董事長吳中書、中經院長連賢明、國發會前主委陳添枝、中研院長廖俊智等。
這份能源政策建議報告指出，對台灣而言，能源議題尤為關鍵，隨著全球能源轉型加速，如何在有限能源資源下滿足科學園區綠能需求，並兼顧中小企業生存發展，已成刻不容緩挑戰。
報告提出兩大建議。首先應逐步提高能源價格，減少對電價大量補貼，能源價格合理化有助反映市場真實成本，促使用戶更有效率使用能源。其次，台電需設計合理機制，逐步引導用電行為改變，例如可實施分階段價格調整，搭配用電激勵措施與教育宣導。
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