大咖學者疾呼合理調整電價 主張減少大量補貼、分階段調價

14位國內外權威學者昨（23）日共同發表「台灣能源政策建議報告」，主張台灣需合理調整電價，並減少對電價的大量補貼，建議台電應建立合理機制，例如分階段調整價格，引導用電行為改變。

14位學者包含前美國能源部長、諾貝爾獎得主朱棣文、台灣經濟研究院董事長吳中書、中經院長連賢明、台北政經學院教授陳添枝、中研院長廖俊智，廖俊智也是氣候變遷委員會副召集人。

賴清德總統昨日宣布台灣減碳新目標，14位學者專家也共同發表「台灣能源政策建議報告」，呼籲應以「今天不做、明天後悔」的緊迫感，全力推動能源轉型。

這份能源政策建議報告指出，對台灣而言，能源議題尤為關鍵，作為全球半導體與AI產業領導者，台灣經濟結構高度依賴人才密集與能源密集的高科技產業。同時化石燃料、石化產業和基礎金屬生產等傳統能源密集產業仍占有重要地位。

然而，隨著全球能源轉型加速，如何在有限能源資源下滿足科學園區綠能需求，並兼顧中小企業生存發展，已成刻不容緩挑戰。

14位專家學者建議，未來能源政策應以提升能源供給量能為首要目標，並逐步調整電價以反映實際成本。然而現行低電價政策雖能短期穩定經濟，卻對長期能源供給發展造成壓力。

台電多年持續虧損，2022年赤字達2,675億元，即便政府每年補貼超過1,000億元，仍無法應對資金缺口。該份能源政策報告示警，低電價使台電無法投資基礎設施升級和再生能源發展，進而影響能源供需穩定性。同時低電價削弱用戶節能意識，加劇能源資源浪費。

該份報告也直言，為確保能源供給量能，台灣需合理調整電價，將政策重心放在提升電網韌性與發展儲能設施，從而滿足高科技產業和社會持續增長的能源需求，並提出兩大建議。

首先應逐步提高能源價格，減少對電價大量補貼，能源價格合理化有助反映市場真實成本，促使用戶更有效率使用能源。其次，考量消費行為慣性，台電需設計合理機制，逐步引導用電行為改變。例如可實施分階段價格調整，搭配用電激勵措施與教育宣導。

14位專家學者包括朱棣文、吳中書、連賢明、陳添枝、廖俊智、聖路易斯華盛頓大學教授王平、政大經濟系副教授李文傑、台大經濟系教授李怡庭、政大經濟系李柏樂、新加坡國立大學教授楊賢、中經院研究員劉哲良、芝加哥大學教授蔡瑞胸、中山大學教授盧展南、芝加哥大學教授謝長泰等人。



延伸閱讀

減碳新路徑 未納入核能