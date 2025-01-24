2024年全年批發、零售、餐飲營業額攻頂

內需熱絡，經濟部昨（23）日發布2024年全年批發業、零售業、餐飲業營業額皆創歷年新高紀錄，分別年增8.8%、2.6%及3.6%。隨春節連假到來，經濟部預期，零售和餐飲依舊強強滾，營業額將續強。

經濟部指出， 2024年批發業全年營業額為12兆9,507億元，創歷年新高，年增8.8%。受惠AI及高效能運算等新興科技應用拓展，將持續挹注我國外貿動能，惟逢農曆春節假期工作天數縮減，預期元月批發業營收將呈年減。

在零售業方面，2024全年營業額為4兆8,530億元，創歷年新高，年增2.6%，為連續九年正成長。經濟部統計處副處長黃偉傑表示，2024年百貨公司、超級市場、便利商店、量販店等營業額皆創新高，進而推升綜合商品零售業營業額創新高。此外，2024年全年網路銷售額為6,533億元，亦創歷年新高，年增2.7%。

在餐飲業方面，經濟部指出，12月餐飲業營業額960億元，年增4.4%，受惠於跨年及大型商演活動聚集人潮，加上農曆春節較早，2024年全年營業額為1兆378億元，創歷年新高，年增3.6%。