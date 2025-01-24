工業、製造業生產指數連十紅 製造業寫近三年最大增幅

製造業生產強強滾，經濟部昨（23）日發布12月工業生產指數108.55，製造業生產指數109.01，雙雙創歷年單月新高，年增近二成，表現優於預期，皆為連十紅。2024全年製造業生產指數95.73，為歷年第三高，年增11.93%，為近三年最大增幅，並終結連二年負成長。

各業中，拜AI需求強勁之賜，12月電子零組件生產指數創歷年單月新高，年增29.9%，全年增19.52%，表現亮麗。其中，12月積體電路業生產指數創歷年單月新高，年增37.51%，為連12個月正成長。

此外電腦電子光學製品業12月生產指數創下歷年單月新高，年增58.78%，為連18個月正成長。全年指數亦創歷年新高，年增27.61%，為連續第12年正成長，且為2012年以來最大增幅。

經濟部統計處副處長黃偉傑分析，2024年電子零組件生產指數未創紀錄，主因面板業自去年下半年生產拉下來，但積體電路業受惠高效能運算與AI應用需求持續攀升，而大幅增產。至於電腦電子光學製品業生產之所以創紀錄，主因為伺服器在台組裝挹注。

黃偉傑分析，12月製造業增產二成，全年成長11.93%，其中九成來自積體電路、及電腦電子光學製品業這兩大業增產所致，兩者皆受惠於AI需求強勁帶動。加以農曆春節前備貨效應，進而推升製造業生產。

在四大傳統產業生產方面，僅機械設備業生產為正成長，12月增產8.23%，為連九月正成長；全年成長3.33%，終結連續二年負成長，由負轉正。

至於基本金屬業、化學材料及肥料業生產則呈連三年負成長。汽車及其零件業生產更由正轉負，結束三年正成長。

黃偉傑分析，12月受市場需求動能不足，低價進口鋼品競爭及市場供給過剩影響，廠商以減產或產線排修因應，致基本金屬業、化學材料及肥料業分別年減4.24%及0.5%；汽車及其零件業因汽車電氣等零件外銷訂單縮減，加上部分車款受缺料影響整車生產期程，年減9.05%；機械設備業則受惠半導體產業先進製程投資動能強勁，加以基數較低，年增8.23%。

展望未來，黃偉傑表示，受美中科技爭端、地緣政治衝突及國際貿易保護措施等不確定因素影響，恐制約全球經濟成長力道，惟高效能運算、AI新興科技應用持續擴展，加上半導體高階製程及伺服器等需求強勁，可望帶動我國製造業生產動能穩定成長。

經濟部預測，元月因農曆春節年假、減少工作天數，元月製造業生產指數約年減0.5%至年增3.9%。