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氣候變遷對策委員會憂預算遭刪凍無法運作 賴總統幽默回應

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
賴清德總統。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統。記者潘俊宏／攝影

賴清德總統23日召開氣候變遷對策委員會，因總統府本年度預算，業務費遭立法院凍結70%，擔憂恐將影響「國家氣候變遷委員會」後續進行，因此於會議正式開始前，台灣環境保護聯盟創會會長施信民提案，表達願意自砍出席費，23日出席委員會的民間委員全數連署，表達支持。

會中，多位委員皆表達對於委員會是否會受到影響，表達憂心。台灣綠能公益發展協會創會理事長陳惠萍發言時提及，為確保減碳目標與行動後續能夠具體落實，追蹤檢核制度相當重要，但「我又擔心委員會會持續嗎？」認為大家要當志工是沒問題的，但「機制本身會延續嗎？」、「委員會能持續嗎？」

施信民也表示，雖然預算被刪減，但是委員會能夠持續運作，「應該是符合大部分國人的期待」。同時，施信民也是願意自砍出席費的提案人，23日稍早他已經於會中強調，「只要總統有決心落實永續發展，我們也有熱忱，不在乎錢，重點是把事做好」。

賴總統也於現場回應多位委員擔憂，表示大家可能都感受到立法院砍預算的壓力，但「什麼困難也難不倒我們」，承諾委員會一定會繼續運作下去。但賴清德也指出，委員會雖會持續，「但會受到影響」，例如砍了業務費、水電費，「開會時間可能六點就一定要準時結束，不能到八點」、「電燈只能開二分之一，喝水只能白開水，不會有茶與咖啡」，同時委員會也可能面臨無法現場轉播的窘境。

氣候變遷 立法院 賴清德

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