金融業都想參與 委員建議納入民間合作空間

總統府國家氣候變遷對策委員會23日召開第三次會議，國家發展委員會、經濟部、內政部、交通部、農業部與環境部針對台灣總體減碳行動計畫進行報告。會中，許多委員皆肯定六大部門減碳行動的用心，國立成功大學特聘教授蘇慧貞建議，應檢視六大部門專業量能是否齊備，以協調跨領域專業隊伍。亞洲投資人氣候變遷聯盟主席程淑芬也指出，國際企業、投資人與台灣金融業皆積極參與減碳行動，建議相關行動規劃也可納入民間參與空間。

程淑芬指出，即便部分美國金融機構為因應川普政府退出氣候行動，美國之外的國家依然非常積極參與減碳行動，如她所擔任主席的亞洲投資人氣候變遷聯盟，投資人家數也呈增加趨勢。

程淑芬說，外界都很關注金融業參與減碳行動，尤其再生能源、公共建設都對保險業抱有很高的期待，建議將充沛的民間資源導引至可商業化的參與機制，未來進行地熱、小水力等能源規劃時，也可以納入民間參與空間，「我相信民間有過剩的資金都會很樂意去參與」。

國立成功大學醫學院工業衛生科暨環境醫學研究所特聘教授蘇慧貞也肯定此次六大部門的減碳行動報告，「已經鉅細靡遺地涵蓋了所有能想得到、能做的事情了」。蘇慧貞提醒，六大部門啟動這些新專案時，也要留些空間檢視專業隊伍、專業量能是否同步齊備，才能協調出跨領域的專業隊伍，有效使用經費協助目標到位。