快訊

逼普亭和談！川普威脅對俄祭高關稅制裁 克宮狠酸4字直球回應

自我解套？美國務卿魯比歐譯名遭改「1字」 陸外交部尷尬回1句

金融業都想參與 委員建議納入民間合作空間

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

總統府國家氣候變遷對策委員會23日召開第三次會議，國家發展委員會、經濟部、內政部、交通部、農業部與環境部針對台灣總體減碳行動計畫進行報告。會中，許多委員皆肯定六大部門減碳行動的用心，國立成功大學特聘教授蘇慧貞建議，應檢視六大部門專業量能是否齊備，以協調跨領域專業隊伍。亞洲投資人氣候變遷聯盟主席程淑芬也指出，國際企業、投資人與台灣金融業皆積極參與減碳行動，建議相關行動規劃也可納入民間參與空間。

程淑芬指出，即便部分美國金融機構為因應川普政府退出氣候行動，美國之外的國家依然非常積極參與減碳行動，如她所擔任主席的亞洲投資人氣候變遷聯盟，投資人家數也呈增加趨勢。

程淑芬說，外界都很關注金融業參與減碳行動，尤其再生能源、公共建設都對保險業抱有很高的期待，建議將充沛的民間資源導引至可商業化的參與機制，未來進行地熱、小水力等能源規劃時，也可以納入民間參與空間，「我相信民間有過剩的資金都會很樂意去參與」。

國立成功大學醫學院工業衛生科暨環境醫學研究所特聘教授蘇慧貞也肯定此次六大部門的減碳行動報告，「已經鉅細靡遺地涵蓋了所有能想得到、能做的事情了」。蘇慧貞提醒，六大部門啟動這些新專案時，也要留些空間檢視專業隊伍、專業量能是否同步齊備，才能協調出跨領域的專業隊伍，有效使用經費協助目標到位。

氣候變遷 減碳

延伸閱讀

【重磅快評】印度與中國大陸共享資源會是好算盤

台灣NDC 3.0減碳新目標23日出爐 鄭麗君：將廣徵意見

AI電力需求助長地熱能新創公司 天然氣競爭添變數

經部攜手土國鑽取連續2千公尺岩芯 全台首例助攻地熱

相關新聞

誰說助陸商移台避美關稅？ 經濟部澄清這件事

外媒MIT Technology Review於1月8日報導台灣政府將協助在中國廠商落地台灣以規避美國關稅，經濟部23日...

賴總統盼2030年帶動民間綠色投籌融資 至少5兆元

賴總統23日召開國家氣候變遷委員會，經過四個多小時的會議後，賴總統提出八點裁示三點結論，此外也希望能透過減碳旗艦計劃，由...

金管會清查國際刑警組織紅色通報名單 1人在台已開戶

一名涉嫌在義大利犯下詐騙案的西班牙男子2019年間入境台灣，在8家銀行順利開戶，引起討論。金管會下令銀行回溯清查國際刑警...

核一、二廠採購涉貪遭糾正 台電：全力防範不法

核一、二廠工程採購疑涉貪瀆及圍標不法，監察院糾正台電公司。台電表示，虛心檢討，持續精進、強化員工廉政意識及內部採購流程控...

全國近9月平均租金微降0.8% 內政部：租補未致市場波動

內政部今發布「113年底全國各行政區租金統計資料」，表示去年12月底全國平均租金新台幣9016元，較去年3月9093元微...

全國平均租金微降0.8% 內政部：租補未造成租金上漲

內政部23日公布最新全國租金行情統計資料，針對2024年3月至12月的租金平均數變動情形進行分析，結果顯示全國平均租金微...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。