賴總統盼2030年帶動民間綠色投籌融資 至少5兆元

賴總統23日召開國家氣候變遷委員會，經過四個多小時的會議後，賴總統提出八點裁示三點結論，此外也希望能透過減碳旗艦計劃，由政府部門持續投入淨零預算，預計到2030年突破1兆元；並且，到2030年，帶動民間綠色投籌融資，至少達到5兆元。

總統府發言人郭雅慧會後轉述賴總統裁示，首先要先感謝副召集人鄭麗君帶領行政團隊，完成減碳新目標及「台灣總體減碳行動計畫」，並向卓榮泰院長報告。也要感謝廖俊智院長、童子賢董事長兩位副召集人，以及各位委員，在目標設定和計畫研議過程中，提供寶貴建言。

賴總統也在聽完報告後做出八點裁示，第一，23日提出的2032年及2035年減碳目標，後續將強化社會溝通機制，廣徵各界意見後，報請行政院核定後，接軌國際提出台灣NDC 3.0。我要請行政部門參考23日委員意見，完善計畫內容，並通力合作，展現堅實執行力，務必如質如期達成設定目標；第二，為了確實推進減碳進程，行政部門提供完整行動方案，以供檢視。行政部門後續也要強化績效管考機制，訂定重要里程碑，每半年將執行成果提報本委員會，一切透明，也秉持誠信，以利滾動檢討政策成效，逐步達成減碳目標。每一個委員都是第三方，公正、認證的代表，也提供社會來認證。

第三，能源是減碳的核心，我們要繼續加速各項再生能源的發展，並進行綠電發展的程序改革，進一步地透明、簡化，擴大中央和地方協力合作，以提供效率。要繼續優化電網基礎建設，並推動儲能技術的普及，確保能源供應穩定與高效，要有範圍、期程，並在各產業、國營事業，導入綠色製程和低碳工藝，也支持更多中小企業參與綠色供應鏈。

第四，製造部門，要繼續推動大企業領頭低碳轉型，以大帶小，依產業特性最大化導入成熟技術，布局研發前瞻技術，來減少碳費支出，建構綠色供應鏈。我也特別要求，繼續提升ESCO量能，協助產業落實節能，落實產業數位及淨零的雙軸轉型。

第五，住商的節能減碳對全民生活品質提升，具有直接影響，我們應該在既有綠建築政策的基礎上，加速推動建築物能效標準，透過淨零或近零建築，來帶動智慧建材、節能設備產業的發展。

第六，運輸部門的低碳轉型，已經成為全球趨勢，我們要繼續加速運具電動化及無碳化的進度，並加大建立基礎設施充電樁，以及發展永續航空燃料。另外，海運也應該要考量進去。

第七，農業是台灣百工百業的起家厝，也是維護台灣經濟安全重要的根本。因此我們需要更多技術創新，打造低碳永續農業，提升農業生態韌性。我也要強調，在轉型過程中，要特別注重公私協力，以及公正轉型，讓農民也能夠從淨零轉型中獲利。

第八，在淨零轉型的路上，循環經濟巨大的潛力不容忽視，因此，我們要加速資源循環技術的發展，並加大社會的認知，以及公眾的參與淨零永續綠生活。

賴總統也提到，第二次會議的列管事項，相關部會已經積極規劃推動，並在行政院的協調、分工、整合下，推動落實多項跨部會、跨領域、跨主題的行動方案。後續請行政院和相關部會，持續推動及追蹤管考，並適時向國人報告成果。

此外，針對23日會議賴總統也提出，2050淨零轉型是台灣的目標，再次感謝各位的努力和付出，也謝謝行政院及相關部會，透過對接「永續會淨零專案小組」，以及跨部會的研商協調，讓我們的氣候行動，有了新的進展。過去，在前總統蔡英文淨零12項關鍵戰略之上，我們提出了減碳旗艦計畫，並導入六大創新機制。我們也規劃，由政府部門持續投入淨零預算，預計到2030年突破1兆元；並且，到2030年，帶動民間綠色投籌融資，至少達到5兆元。

賴總統說，提出了2032年及2035年的減碳目標，這不僅僅是台灣邁向淨零排放的重要節點，更是向世界展示承諾與責任的關鍵機會，接下來，我們必須以積極的行動來落實。在會議的最後，也做出三點結論：

第一，我要請三位副召集人，持續進行每個月的分組討論，讓委員們與政府機關，有更多機會來交流討論，也能夠針對本委員會的七大主軸，提出中長程的政策方向建議。

第二，23日提出新的減碳新目標，只是一個開始，後續要請行政團隊加強社會溝通，進一步凝聚共識。

第三，我們有目標，也要多溝通，更重要的，是展現執行力！我要請行政團隊務實檢視各項工作可能出現的困難，尋求解決之道，並且滾動修正精進策略。然後，落實、落實、再落實！

賴總統提到，今年2月7日，環境部將舉行，第三期溫室氣體階段管制目標公聽會，我要請行政團隊，擴大與社會的對話，讓公民社會全面且有效地參與溝通，也讓氣候行動，能夠邁向更積極的下一階段。上次會議，我提出「誠實面對問題、務實提出對策、踏實解決問題」，未來，我們要秉持這個原則繼續努力，確保2030年、2032年、以及2035年的減碳目標，能夠如期實現。實現淨零碳排，是一場漫長的旅程，唯有團結一致，才能克服挑戰。我們一起繼續努力，讓台灣成為全球氣候行動的模範，為世界帶來更多的貢獻。謝謝大家。