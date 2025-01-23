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誰說助陸商移台避美關稅？ 經濟部澄清這件事

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部長郭智輝曾多次表示，將協助在中國的台商移轉產線回到台灣，或到其他不受關稅影響的地區包含美國。本報資料照片
經濟部長郭智輝曾多次表示，將協助在中國的台商移轉產線回到台灣，或到其他不受關稅影響的地區包含美國。本報資料照片

外媒MIT Technology Review於1月8日報導台灣政府將協助在中國廠商落地台灣以規避美國關稅，經濟部23日發布新聞稿澄清，表示經濟部一直以來協助的都是我國台商，絕非報導所稱的中商。

經濟部指此篇「錯誤報導」未向經濟部查證，已去函媒體要求更正。針對美國新政府可能對中國加徵高關稅，經濟部一再強調的是將協助在中國的台商移轉產線回到台灣，或到其他不受關稅影響的地區包含美國。

經濟部表示，將持續視廠商需求，系統性提供各項資源服務，協助廠商多元布局，打造韌性供應鏈。經濟部在新南向8國及日本、捷克等地，透過「台灣投資窗口」及「境外關內」政策提供我商投資服務，另其他主要國家亦有駐地經濟組及台貿中心等可提供資源協助。

因應美國政策及台廠配合客戶需求，經濟部表示將持續與AIT合作，加強協助邀請國內產業公協會及廠商參加「2025年選擇美國投資高峰會(2025 SelectUSA Investment Summit)」，強化在美布局。

經濟部指出，台商也可運用「投資台灣三大方案」，將部分高階產能移轉回台。「投資台灣三大方案」現正辦理延長受理期間至2027年，並調整資格要件包括擴大適用全球海外台商及外人投資企業，聚焦五大信賴產業、服務業及大健康產業，並要求具備AI運用元素，藉以建構強韌的供應鏈體系，鼓勵「赴中台商」回流。

經濟部 美國

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