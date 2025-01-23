核一、二廠採購涉貪遭糾正 台電：全力防範不法

核一、二廠工程採購疑涉貪瀆及圍標不法，監察院糾正台電公司。台電表示，虛心檢討，持續精進、強化員工廉政意識及內部採購流程控管，以防範人員貪瀆，並確保工程品質。

前台灣電力公司主管賈儒龍涉收賄並助業者承包核一廠、核二廠採購工程。監委說，台電內控制度不佳，通過糾正台電公司；行政院也應責成司法警察機關加強掃蕩相關案件，並督促經濟部、台電公司、法務部及工程會檢討改善。

台電透過新聞稿指出，有關該圍標集團涉及得標的工程，皆屬電廠外圍雜項工程，不涉及核能安全有關項目，完工後已依採購法規定進行驗收，並未發現不符工程品質情事。

台電強調，經查無任何員工參與暴力圍標情事；至於賈姓員工的不法行為，106年台電便發現異常並立即將其調離電廠，後續該員因涉及非法索賄，遭聲押及判刑，台電也按照規定予以停職處分。

台電說明，為進一步防範可能發生的不法行為，並增進核電廠保安防護，已要求各核電廠大門保警加強人車動態監控，嚴格控制開標室及大門口的人員活動，並密切觀察電廠是否有可疑人事物。此外，亦持續優化採購流程，防止不肖人員接觸投標資料，並擴大投標者的關聯性和背景調查，針對可疑案件調查追蹤甚至移送檢調。

有關監察委員提及核一廠相關邊坡災害評估工作，台電表示，其成果報告目前仍在核安會審查中，待審查通過後將由管制機關上網公告。