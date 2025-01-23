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內需暢旺 113年零售及餐飲業營業額齊創新高

中央社／ 台北23日電

經濟部今天公布民國113年全年零售及餐飲業營業額，分別達新台幣4兆8530億元、1兆378億元，雙雙創新高紀錄，其中零售業的百貨公司、超級市場、便利商店和量販店等全年營業額同樣寫最佳表現，今年內需動能可望持續。

經濟部統計處今天公布113年12月零售及餐飲業營業額統計，農曆春節採購等商機挹注，12月零售業營業額為4332億元，年增2.9%；全年營業額達4兆8530億元，創歷年新高紀錄，年增2.6%。

觀察占比最大的綜合商品零售業，去年12月營業額為1345億元，全年營業額達1兆5421億元，創有史以來最佳表現。統計處副處長黃偉傑表示，其中百貨公司、超級市場、便利商店和量販店等全年營業額同樣寫下新高紀錄，分別達4478、2598、4235、2484億元。

此外，汽機車業、非店面零售業、布疋及服飾品業和藥品及化粧品零售業等全年營業額也創歷年最佳表現。

經濟部今天同步公布網路銷售額統計，受惠業者積極導入多元行銷及擴增線上銷售品項，去年第4季零售業網路銷售額為1854億元，年增2.2%，主要貢獻來自資通訊及家電設備零售業；113年全年網路銷售額達6533億元，創歷年新高，年增2.7%。

餐飲業方面，黃偉傑表示，12月餐飲業營業額960億元，年增4.4%；113年全年營業額達1兆378億元，創歷年新高，年增3.6%。

經濟部表示，12月餐館及飲料店因耶誕節、跨年及大型商演活動，推升外食需求，加上今年農曆春節較早，尾牙餐宴及年節商品販售提前展開，餐館和飲料店營業額分別為774億元、120億元，分別年增4.3%及1.6%；全年餐館營業額達8387億元，年增2.9%，飲料店營業額為1331億元，年增3.5%。

至於通膨是否影響內需消費，黃偉傑表示，去年全年商品類CPI（消費者物價指數）成長1.89%，相比之下，零售業營業額年增2.6%；去年全年的外食費CPI成長3.13%，餐飲業營業額則成長3.6%，顯示即便物價上漲，去年全年內需的消費量仍正成長。

展望未來，黃偉傑預估1月零售業營業額介於4358億元至4485億元，年增3.1%至6.1%；1月餐飲業營業額預估介於1002億元至1029億元，年增11.6%至14.6%。今年受惠基本工資、減稅措施以及股票投資等，增加民眾可支配所得，有望帶動消費意願，內需動能料將持續。

不過他也提醒，國內人口並無成長，以及出國人數增加速度大於來台觀光人數，國內消費基數無法增加，將會是不利因素。根據統計，去年前11月出國人數已經恢復疫情前9成，但同時期來台人數僅恢復疫情前約6成。

零售業 餐飲業

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