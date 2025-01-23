快訊

國際級現象！「逛寶雅想大便」國外也同感 澳洲醫生解釋原因

失業率接軌國際 主計總處2月起公布勞動力低度運用統計

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

為接軌國際，行政院主計總處23日表示，今年1月失業率將於2月底發布，屆時除現有的四周失業率定義外，將再納入「工時不足就業者」及「潛在勞動力」二類人口，以更確實掌握各類型勞動力低度運用概況。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，主計總處已完成「人力資源調查」重要統計事項變更公告，自2025年1月（資料時期）起，依據國際勞工組織（ILO）勞動力低度運用定義，併同「4周失業率（LU1）」按月發布勞動力低度運用「LU1~LU4」四項指標，以利國際比較。

譚文玲指出，所謂勞動力低度運用者包括：「四周失業者」、「工時不足就業者」與「潛在勞動力」。

其中，「四周失業者」指的是目前無工作，曾於過去四周（含資料標準周）內尋職，並且隨時可以開始工作者。「工時不足就業者」指的是因經濟因素（包括業務不振、無法找到工時大於35小時的工作或季節關係），致資料標準周實際工時未達35小時，但希望且能增加工時者。

至於「潛在勞動力」則有二個樣態。一是想工作、過去四周未找工作且隨時可以開始工作者；二是過去四周內找過工作，但無法開始工作者。

而原屬相似概念的「廣義失業率」、「因經濟因素每周工時小於35小時者」與非勞動力未參與勞動原因中「想工作而未找工作且隨時可以開始工作者」則停止發布。

行政院主計總處近日公布2024年12月失業率為3.32%，月減0.04個百分點，連續四個月走降；2024年全年失業率平均為3.38%，較2023年下降0.1個百分點，二者同寫近24年最低水準，目前我國整體勞動市場情勢穩定且朝正向發展。

至於主要國家（地區）2024年12月失業率，我國為3.32%、加拿大6.2%、美國3.8%、南韓3.8%。

此外，主計總處近日也發布2024年各縣市失業率，其中台北市、基隆市去年全年失業率3.5%相較其他縣市高一點。不過，譚文玲指出，各縣市最近四年失業率都是呈現下降趨勢。

失業率 工時

延伸閱讀

影／總預算遭砍已核定計畫要重來 卓揆：地方補助凍一半

不滿預算通刪 主計總處喊違反預算法、大法官釋字391

2024年失業率平均3.38％ 寫24年新低

主計總處分析通刪部分與決議內容不符 政院：無法接受

相關新聞

金管會清查國際刑警組織紅色通報名單 1人在台已開戶

一名涉嫌在義大利犯下詐騙案的西班牙男子2019年間入境台灣，在8家銀行順利開戶，引起討論。金管會下令銀行回溯清查國際刑警...

全國近9月平均租金微降0.8% 內政部：租補未致市場波動

內政部今發布「113年底全國各行政區租金統計資料」，表示去年12月底全國平均租金新台幣9016元，較去年3月9093元微...

全國平均租金微降0.8% 內政部：租補未造成租金上漲

內政部23日公布最新全國租金行情統計資料，針對2023年3月至12月的租金平均數變動情形進行分析，結果顯示全國平均租金微...

2024年外國人買泰國房產成交額逾500億泰銖 這1買家最多、台灣排第四

根據泰國房地產資訊中心（Real Estate Information Center）公布外國人士在泰國公寓所有權轉讓統...

川普對全球最低稅制說不 安永建議企業三策略因應

美國總統川普上任後，迅速簽署多項行政命令，並宣布現行的全球最低稅負制協議對美國沒有強制力或影響，他指示美國財政部在60天...

智慧交通新概念震撼CES展 飛天車將開啟紅海市場？

2025 CES（美國消費電子展）今年展出的其中一項重點，就是智慧交通。其中，飛天車出現全新概念，格外吸睛。例如中國大陸的小鵬匯天展示的產品是「陸地航母」，一輛汽車中除了能乘坐乘客之外，還能再多放置一架大型飛行器... 飛天車之外，CES更是首度迎來多家汽車零組件廠共襄盛舉，讓智慧交通從品牌到供應鏈，都能展現全新技術。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。