失業率接軌國際 主計總處2月起公布勞動力低度運用統計

為接軌國際，行政院主計總處23日表示，今年1月失業率將於2月底發布，屆時除現有的四周失業率定義外，將再納入「工時不足就業者」及「潛在勞動力」二類人口，以更確實掌握各類型勞動力低度運用概況。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，主計總處已完成「人力資源調查」重要統計事項變更公告，自2025年1月（資料時期）起，依據國際勞工組織（ILO）勞動力低度運用定義，併同「4周失業率（LU1）」按月發布勞動力低度運用「LU1~LU4」四項指標，以利國際比較。

譚文玲指出，所謂勞動力低度運用者包括：「四周失業者」、「工時不足就業者」與「潛在勞動力」。

其中，「四周失業者」指的是目前無工作，曾於過去四周（含資料標準周）內尋職，並且隨時可以開始工作者。「工時不足就業者」指的是因經濟因素（包括業務不振、無法找到工時大於35小時的工作或季節關係），致資料標準周實際工時未達35小時，但希望且能增加工時者。

至於「潛在勞動力」則有二個樣態。一是想工作、過去四周未找工作且隨時可以開始工作者；二是過去四周內找過工作，但無法開始工作者。

而原屬相似概念的「廣義失業率」、「因經濟因素每周工時小於35小時者」與非勞動力未參與勞動原因中「想工作而未找工作且隨時可以開始工作者」則停止發布。

行政院主計總處近日公布2024年12月失業率為3.32%，月減0.04個百分點，連續四個月走降；2024年全年失業率平均為3.38%，較2023年下降0.1個百分點，二者同寫近24年最低水準，目前我國整體勞動市場情勢穩定且朝正向發展。

至於主要國家（地區）2024年12月失業率，我國為3.32%、加拿大6.2%、美國3.8%、南韓3.8%。

此外，主計總處近日也發布2024年各縣市失業率，其中台北市、基隆市去年全年失業率3.5%相較其他縣市高一點。不過，譚文玲指出，各縣市最近四年失業率都是呈現下降趨勢。