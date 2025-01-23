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113年製造業生產增幅近3年新高 電子零組件貢獻最大

中央社／ 台北23日電

AI浪潮推升半導體和伺服器產能，去年全年工業和製造業生產指數為歷年第3高，增幅皆為近3年最高，電子零組件貢獻主要成長，其中積體電路業指數創歷年新高；受惠CoWoS產能增加，全年機械設備業由黑翻紅，年增3.33%，為傳產唯一正成長。

經濟部今天公布民國113年12月工業生產指數概況，工業生產指數108.55，年增19.97%，其中製造業生產指數109.01，年增20.79%，雙創歷年單月新高；全年工業和製造業分別年增11.45%、11.93%，皆終止連續2年負成長，且生產指數雙創歷年第3高。

觀察占比最大的資訊電子產業，經濟部統計處副處長黃偉傑表示，電子零組件業下半年受面板業衰退影響，全年生產指數為99.97，年增19.52%；電子零組件業中的積體電路貢獻最大，全年生產指數109.98創新高，成長達25.12%。

受惠伺服器、半導體檢測設備及零組件等生產上揚，全年電腦電子產品及光學製品業的生產指數138.38，同樣締造歷史新高紀錄，年增27.61%。

黃偉傑表示，113年全年製造業生產指數成長幅度達11.93%，主要集中在積體電路業和電腦電子產品及光學製品業，其中積體電路貢獻9.1個百分點、電腦電子產品及光學製品則貢獻2個百分點，2者貢獻占比達9成，也凸顯製造業不均勻現象。

傳統產業方面，12月基本金屬業、化學材料及肥料業和汽車及其零件業分別年減4.24%、0.50%和9.05%；去年全年3業別的生產指數皆呈現衰退，依序分別年減0.44%、0.55%、6.88%。

黃偉傑說明，中國大陸產能過剩，外溢到其他市場，進而擠壓傳統產業生產，使得去年回升速度不如預期；汽車及其零件業則因汽車電氣等零件因外銷訂單縮減，以及歐美調節庫存而減產，去年全年生產指數結束連續3年正成長，轉為年減6.88%。

去年全年機械設備業為傳產中唯一正成長，生產指數82.89，結束連2黑，轉為成長3.33%，黃偉傑表示，機械設備受惠半導體擴充產能，主要成長來自CoWoS產能增加，「半導體生產設備表現非常非常好」，但機械設備中的工具機去年仍沒有轉正，表現相對疲弱。

展望今年全年製造業表現，經濟部預估1月製造業生產指數介於90.9至94.9，表現介於年減0.5%至年增3.9%。黃偉傑表示，須觀察中國經濟的回升速度，若可逐漸消化產能過剩，則可將全球供需狀態拉回平衡。

另一方面，美國總統川普上任推出新政將牽動國際政經版圖，黃偉傑表示，世界都還在觀望川普未來確切會推行的政策，包括加徵關稅的國家和品項，但大致觀察方向包括供應鏈將重新移轉，受課稅國家可能以關稅報復，情勢非常複雜。

至於川普2.0對台廠的影響，黃偉傑指出，台商彈性非常大，尤其業者已於川普第一任期時，前往全球各地建立據點生產，「因為我們有第一次經驗，應變能力會比之前好」，未來仍須密切觀察川普新政會如何落實。

工業生產指數 製造業

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