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金管會清查國際刑警組織紅色通報名單 1人在台已開戶

中央社／ 台北23日電
金管會。圖/聯合報資料照片
金管會。圖/聯合報資料照片

一名涉嫌在義大利犯下詐騙案的西班牙男子2019年間入境台灣，在8家銀行順利開戶，引起討論。金管會下令銀行回溯清查國際刑警組織官網公布的6000餘名紅色通報對象，僅1人於1家國內銀行開立帳戶，且該銀行已採強化控管措施。

金管會表示，進一步了解，該家銀行在進行開戶姓名及名稱檢核時，已發現開戶人為遭通緝對象，但銀行考量開戶人所涉犯罪非屬洗錢高風險威脅，且開戶人持有內政部移民署核發的居留證，以移工身分於2022年11月間開立薪轉戶，因此受理開戶，但有相應提高風險等級。

金管會指出，該開戶人薪轉戶自2023年3月起已無薪資轉入、亦無交易，帳戶僅留存象徵性餘額，符合該銀行「外國人開戶目的為薪轉，連續2個月無撥薪」的異常交易樣態，因此該銀行已採取設定暫停自動化設備服務等強化控管措施。

另外，農曆春節將至，金管會主委彭金隆今天視察銀行公會，掌握各銀行因應春節假期的量能調整應變措施。由於春節期間銀行實體分行未營業，金管會呼籲銀行業者加強防範詐騙措施，提醒民眾提高警覺。

春節 詐騙 金管會

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