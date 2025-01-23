學界發表《台灣能源政策建議報告》 談電價、也談補貼

賴總統23日宣布台灣減碳新目標2032年減32%、2035年減38%，以前任美國能源部長朱棣文、中央研究院院長廖俊智、台灣經濟研究院董事長吳中書為首的共14位國內外權威學者專家今日也共同發表「台灣能源政策建議報告」，主張台灣需合理調整電價，並減少對電價的大量補貼，因補貼政策容易導致資源錯置並降低生產效率。

14位專家學者並同聲呼籲，應以「今天不做、明天後悔」的緊迫感，全力推動能源轉型。

該份能源政策建議報告指出，對台灣而言，能源的議題尤為關鍵。作為全球半導體與AI產業的領導者，台灣的經濟結構高度依賴人才密集與能源密集的高科技產業。同時，化石燃料、石化產業和基礎金屬生產等傳統能源密集產業仍佔有重要地位。然而，隨著全球能源轉型的加速，如何在有限的能源資源下滿足科學園區的綠能需求，並兼顧中小企業的生存發展，已成為刻不容緩的挑戰。

14位專家學者並建議，未來的能源政策應將提升能源供給量能作為首要目標，並逐步調整電價以反映實際成本。然而，現行的低電價政策雖能短期穩定經濟，卻對長期能源供給發展造成壓力。

且台電多年持續虧損，2022 年赤字達 2675 億新台幣，即便政府每年補貼超過 1000 億，仍無法應對資金缺口。該份能源政策建議報告更示警，低電價使台電無法投資基礎設施升級和再生能源發展，進而影響能源供需的穩定性。同時，低電價削弱了用戶節能意識，加劇能源資源浪費。

該份報告也直言，為確保能源供給量能，台灣需合理調整電價，將政策重心放在提升電網韌性與發展儲能設施，從而滿足高科技產業和社會持續增長的能源需求。

該份報告還提到，價格與市場機制的調整是提升能源使用效率的關鍵。首先，應逐步提高能源價格，減少對電價的大量補貼，因補貼政策容易導致資源錯置並降低生產效率。當補貼偏向於某些特定產業時，將扭曲能源使用及惡化相應的能源生產力。能源價格的合理化有助於反映市場真實成本，促使用戶更有效率地使用能源。

其次，考量消費行為的慣性，廠商與家計單位可能無法迅速適應電價調整，因此台電需設計合理的機制，逐步引導用電行為改變。例如，可實施分階段價格調整，搭配用電激勵措施與教育宣導，讓用戶了解節能的經濟效益，逐步採用更節能的方案。通過這些措施，可促進資源合理分配，提升整體能源系統的效率與韌性。

14位專家學者包括：王平 (聖路易華盛頓大學)、朱棣文 (史丹佛大學)、吳中書 (臺灣經濟研究院)、李文傑 (國立政治大學)、李怡庭 (國立臺灣大學) 、李柏樂 (國立政治大學) 、連賢明 (中華經濟研究院)、陳添枝 (台北政經學院) 、楊賢 (新加坡國立大學) 、廖俊智 (中央研究院)、劉哲良 (中華經濟研究院) 、蔡瑞胸 (芝加哥大學)、盧展南 (國立中山大學) 、謝長泰 (芝加哥大學)等人。