全國近9月平均租金微降0.8% 內政部：租補未致市場波動

內政部今發布「113年底全國各行政區租金統計資料」，表示去年12月底全國平均租金新台幣9016元，較去年3月9093元微幅下降0.8%，其中以雙北市最高，不過各縣市沒有明顯變動，顯示整體租金價格穩定，租金補貼沒造成租金明顯變動。與會業者也說，租金補貼與租金上漲一點關係都沒有。

地政司長王成機表示，繼去年首度發布全國各行政區及租屋型態的租金四分位數統計資料後，這次再依去年12月底51.3萬件的租金補貼租約統計，並就租約樣本達40筆的行政區發布租金四分位數統計資料，涵括全國289個行政區，涵蓋率為79%，較去年8月增加11個行政區。

王成機說，為觀察整體租屋市場租金價格變動情形，這次新增公布全國及各縣市的租金平均數統計資料，經統計去年12月底全國平均租金為9016元，較去年3月9093元微幅下降0.8%，整體租屋市場租金價格變動呈現相對穩定。另各縣市中，以台北市平均租金1萬3054元最高、新北市1萬2923元次高。

內政部針對租金統計資訊也公布精進措施，王成機說，自2025年起租金補貼申請，會將租屋型態列為必填欄位；每年6月底、12月底定期公布統計資料。另外也會在不動產資訊平台新增條件式查詢功能，讓民眾更容易查詢。

記者會也找來業者與會，租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會副理事長楊松芳表示，租金比較資訊可以讓租屋民眾跟房東了解近半年租金的變動，未來定期公布也有助於租屋市場透明化。

不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會副理事長蕭順智也說，全國各行政區租金變動有助於業者提供租客跟房東雙方，且也能了解當地市場變動跟參考，有助於加速標的物的媒合、穩定租屋市場租金變動。

兆基管理顧問股份有限公司董事長李建成表示，身為從業15年的包租代管業者，媒體說租金上漲，但根據資料，租金並沒有上漲，租金補貼與租金上漲一點關係都沒有。