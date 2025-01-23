國發會：2026年試行總量管制碳交易 2030年淨零預算投入突破1兆

總統府23日召開國家氣候變遷委員會，國發會副主委高仙桂指出，為了積極落實減碳目標，提出六大創新機制，包括科技創新、金融支持、碳排有價、法規調適、綠領人才及社會驅動，更在宣示我國將在2026年試行碳交易（TW ETS）。

高仙桂指出，在科技創新方面，分為三大重點布局，包括能源轉型科技、去碳產業建構、淨零基礎建設；在金融支持方面將發布第二版「永續經濟活動認定參考指引」，擴大適用產業範圍(如化學、鋼鐵、半導體等)，並公布「轉型計畫建議涵蓋事項」，協助企業有序轉型，並作為金融業議合討論基礎，另外也會導引資金至綠色及永續發展領域，發行永續發展債券、綠色證券商品，支持綠色成長。

高仙桂也提到，為了與國際做法一致，推動我國碳定價，目前採碳費先行，優惠費率鼓勵實質減量，搭配自願減量核發減量額度等多元減量機制，未來也會規劃中長期碳定價機制，推動2026試行碳交易（TW ETS）。

此外，高仙桂也說，在法規方面也會將氣候變遷因應法中的相關子法完備；並廣納廣納全球人才，至2030年，預計培育8萬個綠領專業人才。

高仙桂也提到，在淨零碳排預算規劃上，2030年政府預算投入突破新台幣1兆元，淨零轉型12項關鍵戰略行動計畫預算逐年增加，2025年已達1,161億元，六大部門減碳旗艦計畫新增預算投入2,310.23億元。

對於預期效果，高仙桂提到，2030年的電力排放係數由2023年0.490 降至0.319 kgCO2e/度，空污量較2019年減量四成，且在進口能源依存度由2023年96.2%降至90%，並創造出綠色經濟，帶動民間投資新台幣 5 兆元。