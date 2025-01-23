全國平均租金微降0.8% 內政部：租補未造成租金上漲

內政部23日公布最新全國租金行情統計資料，針對2023年3月至12月的租金平均數變動情形進行分析，結果顯示全國平均租金微幅下降0.8%，從3月的9,093元減少至12月的9,016元。內政部地政司司長王成機表示，顯示整體租屋市場價格穩定，租金補貼不會造成租金上漲。

租金變動較大四縣市：台北、嘉義、雲林、金門

此次新增全國及各縣市的租金平均數統計資料顯示，租金價格變動幅度不大，各地市場相對穩定。其中台北市平均租金以13,054元居首，新北市則以12,923元次之。王成機分析，部分租金變動較大的縣市如台北、嘉義、雲林及金門，台北是因為分租套雅房變動較大，其他縣市則是因為基期較低，少量調整即可顯著反映，但整體來看全國租金價格幾乎無波動。

市場穩定顯示補貼政策成效，王成機強調，租金補貼政策對穩定租屋市場具有重要意義，截至去年底，補貼申請案件數已累計達98萬件，其中75萬件通過審核，主要集中於台北、新北及桃園地區，占總量4成，六都合計則占8成左右。

王成機指出，持續承租的房東普遍未調漲租金，顯示補貼政策未推高租金，反而在一定程度上緩解了租屋族的租金壓力。

三大面向精進資料提供

為讓資料更具參考性，王成機表示，將針對三大面向精進，第一，縮短時間落差，規劃提高公布頻率，預計每年6月及12月底各公布一次，6月是因應學生租屋需求、12月則是配合轉職潮；第二，次分類包括整層、獨立套房、分租套房，上次公布的涵蓋率只有37%，將調整成任一分類超過40筆就發布資料，放寬公布標準，讓偏鄉數據也能如實呈現；第三，觀察期間租屋市場租金變動，有效樣本數從47.8萬件上升至51.3萬件、278個行政區提升到289個、次分類涵蓋行政區136個提高到218個，未來還將推出條件式資訊查詢系統，讓民眾可依地區、租屋型態與時期，快速查詢租金行情，系統預計於今年4至6月上線。

預算無法解凍 最快11月租補額度將用完

內政部提到，為推進「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，今年預算原計補助75萬戶，但因立法院凍結41.47億元預算，可能影響補貼執行進度，若未能如期解凍，預估補貼戶數將下修。國土署主秘朱慶倫推估，依照目前核定52萬戶的速度，最快今年租補11月就會用完，將積極爭取解凍預算，以維護民眾居住權益。