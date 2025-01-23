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中華經濟研究院第五屆《臺灣循環經濟獎》入圍名單出爐

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

中華經濟研究院公布第五屆《臺灣循環經濟獎》入圍名單，包括友達（2409）光電、日月光（3711）、中鋼（2002）等企業皆獲入圍。

中經院表示，第五屆《臺灣循環經濟獎》報名參賽相當踴躍，共計提報72件。八個獎項中，前七項已經主辦單位完成審查，計入圍企業32家、45件，入圍名單已出爐，決選名單定於2月公布。獎

中經院指出，各類獎項預計遴選優勝2至4件，頒獎典禮訂於2025年3月21日舉行。

中經院「綠色經濟研究中心」為倡導循環經濟理念，協助國內企業實踐永續精神，逐步達成「零排放、零廢棄、零污染」等目標，自 2019 年即建立綠色倡議平台，經由《臺灣循環經濟獎》評選，樹立標竿企業典範，建構完善的體系及指引，促進永續發展，已具成效。獎項涵蓋八個面向，包括：「企業獎」、「中小企業獎」、「產品獎」、「創新技術獎」、「創新服務獎」、「ESG 永續經濟活動獎」、「永續供應鏈獎」、「英雄獎」。

值得一提的是，本屆獎項內容納入「循環經濟管理」、「企業循環度」及「跨界合作」等不同構面，遴選符合「綠色」、「ESG」或「永續」概念的標竿企業。檢視各企業提報的量化與質化指標數據，均具相當水準，顯示業界已普具「永續發展、循環經濟」共識，將循環經濟納入公司關鍵策略與發展藍圖規劃，順應世界風潮。

中經院表示，入圍即是肯定與鼓勵，也是榮譽。主辦單位將續就入圍名單進行評選，2月公布決選名單，得獎名單於「2025 亞太永續分析國際論壇暨臺灣循環經濟獎頒獎典禮」中揭曉，進行頒獎。本屆活動與「CSRone 永續智庫」合作，於2025年3月21日（周五）在「臺北市政大公企中心 A2 國際會議廳」隆重舉行。相信得獎企業一定會繼續努力，發揮更多創意與示範效果，倡行企業永續精神，落實循環經濟。

ESG

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