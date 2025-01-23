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AI應用撐盤 113年全年工業生產指數創歷年第3高

中央社／ 台北23日電
AI示意圖。路透
AI示意圖。路透

受惠AI、高效能運算等新興科技應用需求強勁，經濟部今天公布113年12月工業生產指數108.55，年增19.97%，其中製造業生產指數109.01，年增20.79%，雙創歷年單月新高；累計全年工業生產增加11.45%、製造業增加11.93%，生產指數皆為歷年第3高。

經濟部今天公布113年12月工業生產指數概況，電子零組件業生產指數創歷年單月新高，年增29.9%，為推升製造業生產成長的主要貢獻，其中積體電路業受惠高效能運算與人工智慧應用需求持續攀升，年增37.51%。

電腦電子產品及光學製品業受惠AI商機，挹注伺服器等產品生產成長，推升生產指數創歷年單月新高，年增58.78%。

AI 工業生產指數 經濟部 製造業

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