AI應用撐盤 113年全年工業生產指數創歷年第3高

2025 CES（美國消費電子展）今年展出的其中一項重點，就是智慧交通。其中，飛天車出現全新概念，格外吸睛。例如中國大陸的小鵬匯天展示的產品是「陸地航母」，一輛汽車中除了能乘坐乘客之外，還能再多放置一架大型飛行器... 飛天車之外，CES更是首度迎來多家汽車零組件廠共襄盛舉，讓智慧交通從品牌到供應鏈，都能展現全新技術。

2025-01-23 15:05