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2024年外國人買泰國房產成交額逾500億泰銖 這1買家最多、台灣排第四
根據泰國房地產資訊中心（Real Estate Information Center）公布外國人士在泰國公寓所有權轉讓統計，截至2024年1至9月，外國人士購買泰國公寓共11,036間，年增3.1%，成交金額達515億泰銖，其中以大陸買家總共砸下202億泰銖，購買4,386間公寓排名第一，台灣買家則是以31億泰銖，購買612間公寓位居第四，顯示外國人對於泰國房地產市場需求依舊強勁。
從數據觀察，大陸買家比例最高，總成交金額達202億泰銖，轉讓數量4,386間，平均每間購買價格460萬泰銖，平均面積為39.1平方米；第二名由緬甸買家拿下，總成交金額54.63億泰銖，轉讓數量為1,050間，平均每間購買價格520萬泰銖；第三名為俄羅斯買家的27.5億泰銖，轉讓數量800間，平均每間購買價格340萬泰銖；台灣買家位居第四，以31.6億泰銖，轉讓數量612間，平均每間購買價格520萬泰銖；第五名為美國的22.9億泰銖，轉讓數量436間，平均每間購買價格530萬泰銖，其次的第六名之後依序為法國、德國、英國、澳洲、印度。
儘管印度買家雖然在公寓轉讓評比排名第十，但平均每間的購買金額卻是最高，以630萬泰銖脫穎而出，平均面積76.5平方米，相比俄羅斯買家，平均每間購買金額的340萬泰銖，足足多出近2倍。
APEX艾沛思環球物業顧問執行董事葉俊宏表示，泰國房地產市場需求熱絡，首都曼谷的需求占比永遠是最高、達38.7%，其次是擁有芭提亞知名景點、俄羅斯及歐美老外喜愛的春武里占36%，兩地加總占泰國所有轉讓單位的74.7%，足以顯見曼谷與春武里深受外籍買家的喜愛，緊跟在後的則有普吉島、清邁和北欖府等等。
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