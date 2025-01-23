川普貿易政策風暴來襲 安永給三策略應戰

美國總統川普上任後，推行以「美國優先」為核心的稅改與貿易政策，對全球經濟格局帶來重大挑戰。安永會計師吳雅君建議，台商可採取三項策略應對，包括首次銷售原則、原產地規劃及美國對外貿易區運用。

川普強調，現行的全球最低稅負制協議對美國無強制力，並指示美國財政部在60天內提出針對不公平稅制國家的報復措施，這些措施可能包括對美國企業實施域外效力稅制或不成比例稅制的國家採取行動。

安永聯合會計師事務所國際稅務執行總監馮葦祺分析，川普政府對OECD的BEPS 2.0兩大支柱採取強烈反對立場，未來可能促使更多國際稅務協商與規則調整，建議符合全球最低稅負制門檻的台商，應密切關注此趨勢，特別是關稅與供應鏈變化帶來的潛在衝擊。

川普的貿易政策進一步強化「美國優先」，包括評估設立「對外稅務部門」、加徵關稅及審查《美墨加協定》，其中，計劃對中國商品加徵10%關稅、對墨西哥及加拿大商品加徵25%關稅，並針對貿易逆差與外國補貼展開調查，將進一步加劇全球貿易摩擦。

吳雅君表示，這些政策迫使企業重新調整供應鏈結構，降低進入美國市場的關務成本，建議台商採取以下三項策略應對，第一，首次銷售原則（First Sale Rule），以降低進口美國的完稅價格，減少關稅負擔；第二，原產地規劃，改變產品身分，避開高額或懲罰性關稅；第三，美國對外貿易區（FTZ）運用：透過貿易區運作，將產品視為「美國製造」，降低關稅影響。

吳雅君指出，透過前瞻規劃與靈活調整，企業可在全球經濟變局中找到突圍之道，降低貿易政策帶來的挑戰。