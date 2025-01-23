勞保紓困貸款每人最高10萬 103億已撥款入帳
勞動部勞工保險局開辦114年勞保紓困貸款，10日申請受理截止，根據勞保局統計，已有98.87%的案件已經撥款，總金額逾新台幣103億元，也提醒未開戶民眾儘速開戶以利入帳。
協助勞工度過農曆年前經濟困難，勞保局開辦114年勞保紓困貸款，每人最高可貸10萬元，貸款期間3年，年利率目前為2.165%，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息。
114年勞保紓困貸款已經於10日截止受理申請，根據勞保局統計，申請件數共12萬6305件。
勞保局今天表示，民眾到土銀申請勞保紓困貸款，土銀送件到勞保局後，正常案件約7個工作天可獲核定，若民眾申請貸款時已有土地銀行帳戶，核定通過後約7個工作天，土地銀行就會直接撥款。
根據統計，截至昨天下午4時止，核准件數共10萬4682件（占申請件數82.88%），而撥款件數已達10萬3496件（占核准件數98.87%），總撥款金額103億3719萬元。
勞保局也提醒，目前未撥款的案件皆因勞工未完成開戶手續，建議勞工利用這2天上班日臨櫃到土銀辦理開戶，就可以在過年前順利入帳。
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