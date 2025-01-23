春節假期不間斷 園管局提供四大便民服務

經濟部產業園區管理局為滿足園區廠商在農曆春節期間對於生產及營運需求，將持續提供「貨品輸出入簽證」、「救災救護」、「保警及保全」、「清潔服務」等四大項便民服務，以維護友善營運環境，並協助持續爭取國際商機，讓所有園區廠商安心過好年。

園管局表示，考量科技產業貨品輸出入不得中斷之需求，於春節期間，將針對科技產業園區廠商，配合廠商需要安排專人加班辦理貨品輸出入許可證申辦審查作業，廠商可事先申請，園區將協調海關通關作業系統配合事宜，以保障廠商貨品進出口全年暢通。

楠梓、前鎮、臨廣科技產業園區及高雄軟體園區等設有清潔隊的園區，安排春節期間垃圾清運服務，於114年1月27日(小年夜)、1月31日(初三)兩日，自上午8時起，依收運路線完成收運作業，以為確保園區環境整潔；臺中潭子園區則為1月28日(除夕)及1月31日(初三)提供垃圾清運服務。

此外，春節期間，各產業園區服務中心仍維持24小時派員輪值，園管局「緊急應變中心」亦全天候待命，加強園區救災救護、保安和巡查運作。若廠商或民眾發現任何危險或可疑現象，可隨時撥打各服務中心電話，或連絡園管局「緊急應變中心」。