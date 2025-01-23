快訊

離奇命案！台中8旬婦肚痛診所候診突暴斃 目睹民眾嚇壞

郭俊麟專訪／在陳冠宇面前從I人變E人 為林昱珉霸氣傾倒

徐乃麟買水果違停紅線被開單！傳跟員警爆氣開戰…警公布畫面還原

春節假期不間斷 園管局提供四大便民服務

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

經濟部產業園區管理局為滿足園區廠商在農曆春節期間對於生產及營運需求，將持續提供「貨品輸出入簽證」、「救災救護」、「保警及保全」、「清潔服務」等四大項便民服務，以維護友善營運環境，並協助持續爭取國際商機，讓所有園區廠商安心過好年。

園管局表示，考量科技產業貨品輸出入不得中斷之需求，於春節期間，將針對科技產業園區廠商，配合廠商需要安排專人加班辦理貨品輸出入許可證申辦審查作業，廠商可事先申請，園區將協調海關通關作業系統配合事宜，以保障廠商貨品進出口全年暢通。

楠梓、前鎮、臨廣科技產業園區及高雄軟體園區等設有清潔隊的園區，安排春節期間垃圾清運服務，於114年1月27日(小年夜)、1月31日(初三)兩日，自上午8時起，依收運路線完成收運作業，以為確保園區環境整潔；臺中潭子園區則為1月28日(除夕)及1月31日(初三)提供垃圾清運服務。

此外，春節期間，各產業園區服務中心仍維持24小時派員輪值，園管局「緊急應變中心」亦全天候待命，加強園區救災救護、保安和巡查運作。若廠商或民眾發現任何危險或可疑現象，可隨時撥打各服務中心電話，或連絡園管局「緊急應變中心」。

作業系統 春節

延伸閱讀

春節出行 三重國道客運站旁1月24日起增機車臨停區

春節漁船遇急難事件 漁業監控中心24小時隨時通報

春節連假9天 台南市啟動「市政不打烊」提供服務看過來

上海吳淞口郵輪港 迎春節客運高峰

相關新聞

綠電產業是川普受害者 謝金河：蛇年迎接新時代

元月二十日晚上，全球民眾都聚精會神聆聽美國總統川普的就職演說，這位七十八歲的高齡總統，在全場逾半小時的演說中，他完全不看稿，勾勒出美國未來新藍圖。

北威報告：半導體加持 北部民眾更看好今年台灣經濟

北威23日發布的《2025台灣經濟展望調查報告》，發現產學專業人士對2025年台灣經濟持樂觀態度，預期經濟成長將較202...

春節假期不間斷 園管局提供四大便民服務

經濟部產業園區管理局為滿足園區廠商在農曆春節期間對於生產及營運需求，將持續提供「貨品輸出入簽證」、「救災救護」、「保警及...

農曆年假來了！勞工春節連假出勤雇主怎給薪？勞動部算給你看

農曆年假即將到來，勞動部表示，農曆除夕、春節（大年初一至初三）均為國定假日，雇主應依《勞動基準法》規定給假並給薪。雇主如...

白話財經EP152｜一年一度公益彩券加菜金來了！春節加碼大樂透今年最高CP值玩法 提高中獎率有撇步

平常就算你沒有買彩券，過年去走春，或是逛街、拜拜，都會買個刮刮樂來試手氣，廟前面的彩券行，經常是大排長籠，尤其，頭獎連續好幾次槓龜的時候，彩券行更是門庭若市。 每年農曆過年的時候，電腦彩券都有加碼，大樂透今年加碼很有料，買1張就可以對3次，從1月24日開始一路加碼到元宵節2月12日，怎樣買才能提高中獎率？台彩總經理謝志宏有第一手數據分析，並分享提高中獎率買法的親身經歷。 春節限定版刮刮樂「2000萬超級紅包」，今年的二獎竟然不送豪車了！原因曝光竟是為了方便大家做這件事！到底做哪件事啦？不送豪車，換來哪些更具吸引力的獎項？

川普不認全球最低稅負制 KPMG：恐引爆全球稅收戰

美國總統川普上任後迅速發布一系列行政命令，其中包括對OECD（經濟合作發展組織）推動的全球企業最低稅協議的態度，安侯建業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。