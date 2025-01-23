北威報告：半導體加持 北部民眾更看好今年台灣經濟

北威23日發布的《2025台灣經濟展望調查報告》，發現產學專業人士對2025年台灣經濟持樂觀態度，預期經濟成長將較2024年穩定，並且就業、薪資所得與家庭經濟狀況將優於去年。關於海外直接投資（如增建廠房設備等FDI），受訪者認為東南亞和美國將是主要投資目的地；至於海外金融投資如股票、債券、ETF等金融資產，美國仍是最受青睞的地區。

地區劃分方面，台灣北部看好經濟持平或增長的比例較台灣中部高，國內看好比例又相較海外台商來得更高，製造業最看好台灣經濟將持平或增長的產業，其次為金融業（59.1%）和服務業（58.5%），最不看好為學術界（39.6%）。

看好的理由包括半導體產業、資通訊產業持續引領發展。AI科技創新持續加速產業轉型與升級。預期2025年是降息年，刺激投資與消費需求。

看壞的理由包括後疫情時代的報復性支出結束。川普就任後關稅政策引發的全球貿易摩擦及地緣政治風險。國際市場不確定性增強，投資信心不足。擔心全球通膨再度升溫。

整體調查結果顯示，54.8%的受訪者預期2025年台灣經濟將保持穩定或有所改善，45.2%則預期經濟成長將放緩。在就業市場方面，63.8%的受訪者認為2025年就業狀況將持平或有所改善，另有36.2%預計將會放緩。

薪資方面，90.2%的受訪者預測2025年薪資水平將與2024年持平或上升，僅有9.8%的人認為薪資會下降。此外，83.6%的受訪者認為2025年家庭經濟狀況將保持穩定或有所改善，16.4%則預計會放緩。

總體來看，受訪者對2025年台灣經濟前景持積極看法，並預期多項經濟指標將呈現穩定或正向發展。