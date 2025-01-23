快訊

是你嗎？9、10月高額中獎發票15張未領 財部籲中獎人快來

0050調低費用率！現階段…經理費0.32降至0.10％、保管費0.035變為0.030％

前特派漫談／華府鏡頭後的辛酸事 採訪靠電郵愈訪愈宅

北威報告：半導體加持 北部民眾更看好今年台灣經濟

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
半導體示意圖。圖／聯合報系資料照片
半導體示意圖。圖／聯合報系資料照片

北威23日發布的《2025台灣經濟展望調查報告》，發現產學專業人士對2025年台灣經濟持樂觀態度，預期經濟成長將較2024年穩定，並且就業、薪資所得與家庭經濟狀況將優於去年。關於海外直接投資（如增建廠房設備等FDI），受訪者認為東南亞和美國將是主要投資目的地；至於海外金融投資如股票、債券、ETF等金融資產，美國仍是最受青睞的地區。

地區劃分方面，台灣北部看好經濟持平或增長的比例較台灣中部高，國內看好比例又相較海外台商來得更高，製造業最看好台灣經濟將持平或增長的產業，其次為金融業（59.1%）和服務業（58.5%），最不看好為學術界（39.6%）。

看好的理由包括半導體產業、資通訊產業持續引領發展。AI科技創新持續加速產業轉型與升級。預期2025年是降息年，刺激投資與消費需求。

看壞的理由包括後疫情時代的報復性支出結束。川普就任後關稅政策引發的全球貿易摩擦及地緣政治風險。國際市場不確定性增強，投資信心不足。擔心全球通膨再度升溫。

整體調查結果顯示，54.8%的受訪者預期2025年台灣經濟將保持穩定或有所改善，45.2%則預期經濟成長將放緩。在就業市場方面，63.8%的受訪者認為2025年就業狀況將持平或有所改善，另有36.2%預計將會放緩。

薪資方面，90.2%的受訪者預測2025年薪資水平將與2024年持平或上升，僅有9.8%的人認為薪資會下降。此外，83.6%的受訪者認為2025年家庭經濟狀況將保持穩定或有所改善，16.4%則預計會放緩。

總體來看，受訪者對2025年台灣經濟前景持積極看法，並預期多項經濟指標將呈現穩定或正向發展。

半導體 台商 薪資 關稅

延伸閱讀

郭俊麟專訪／打14年中華隊見證轉變 看好WBCQ更有鬥志

彭金隆：資本市場有三變數 川普、Fed 利率、地緣政治影響大

台達電、嘉澤 四檔威風

美銀美林：川普2.0時代來臨 未來一年股優於債

相關新聞

農曆年假來了！勞工春節連假出勤雇主怎給薪？勞動部算給你看

農曆年假即將到來，勞動部表示，農曆除夕、春節（大年初一至初三）均為國定假日，雇主應依《勞動基準法》規定給假並給薪。雇主如...

北威報告：半導體加持 北部民眾更看好今年台灣經濟

北威23日發布的《2025台灣經濟展望調查報告》，發現產學專業人士對2025年台灣經濟持樂觀態度，預期經濟成長將較202...

白話財經EP152｜一年一度公益彩券加菜金來了！春節加碼大樂透今年最高CP值玩法 提高中獎率有撇步

平常就算你沒有買彩券，過年去走春，或是逛街、拜拜，都會買個刮刮樂來試手氣，廟前面的彩券行，經常是大排長籠，尤其，頭獎連續好幾次槓龜的時候，彩券行更是門庭若市。 每年農曆過年的時候，電腦彩券都有加碼，大樂透今年加碼很有料，買1張就可以對3次，從1月24日開始一路加碼到元宵節2月12日，怎樣買才能提高中獎率？台彩總經理謝志宏有第一手數據分析，並分享提高中獎率買法的親身經歷。 春節限定版刮刮樂「2000萬超級紅包」，今年的二獎竟然不送豪車了！原因曝光竟是為了方便大家做這件事！到底做哪件事啦？不送豪車，換來哪些更具吸引力的獎項？

川普不認全球最低稅負制 KPMG：恐引爆全球稅收戰

美國總統川普上任後迅速發布一系列行政命令，其中包括對OECD（經濟合作發展組織）推動的全球企業最低稅協議的態度，安侯建業...

川普宣布退出全球最低稅負制 KPMG 籲台商提前因應

美國總統川普於本周宣誓就職後，迅速宣布退出經濟合作暨發展組織（OECD）推動的全球最低企業稅率協議，此舉不僅顛覆國際間對...

新版《財劃法》營業稅歸地方 財政調度工具恐癱瘓：年金撥補、產業紓困沒餘地

新修正的《財政收支劃分法》，可能讓「營業稅率」這項重要的財政調度工具癱瘓。行政院後續的作為，將攸關中央政府未來開闢財源與扶持特定產業的彈性。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。