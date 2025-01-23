農曆年假來了！勞工春節連假出勤雇主怎給薪？勞動部算給你看

農曆年假即將到來，勞動部表示，農曆除夕、春節（大年初一至初三）均為國定假日，雇主應依《勞動基準法》規定給假並給薪。雇主如徵得勞工於國定假日或休息日出勤工作，應依法給付出勤工資。

勞動部進一步指出，民間企業多有比照政府行政機關辦公日曆表出勤之情形。企業如屬週一至週五為工作日、週六為休息日、週日為例假之出勤模式，欲比照政府機關出勤，以形成本次春節期間之9天連假，可透過8週彈性工時之實施，將2月8日之原定休息日與1月27日之原定工作日對調。

雇主屆時如有需要勞工於春節連假期間加班，以月薪為新臺幣（下同）36,000元的勞工（以36,000元÷30日÷8小時，推算平日每小時工資額為150元），出勤8小時為例，其各日出勤及工資給付規定如下：

第一種情況是休息日出勤，例如完全比照政府機關調整，勞工於1月25日、1月27日及2月1日出勤，依《勞動基準法》第24條第2項休息日出勤加給之規定試算：150元×1⅓×2小時+150元×1⅔×6小時＝1,900元。

第二種情況是國定假日出勤，完全比照政府機關調整，於1月28日、1月29日、1月30日及1月31日出勤之勞工，依《勞動基準法》第39條規定，休假日出勤加倍發給工資，試算：150元×8小時＝1,200元。

第三種情況是例假出勤，依勞基法規定，非有天災、事變或突發事件，不得使勞工於例假日出勤工作完全比照政府機關調整於1月26日及2月2日出勤勞工。

勞動部另表示，如非比照政府機關調整出勤者，該等假日如適逢勞工之例假或休息日，應由勞雇雙方協商擇日補假，而該等假日仍維持原例假或休息日之性質；至擇日補假之當日，性質為國定假日。

勞動部也提醒，由於各事業單位之營運方式及排班態樣多元，例假或休息日不見得均排定於星期六及星期日，國定假日補假日期亦有所不同，個案上仍有差異，雇主應就各該假別之期日，與勞工明確約定，以利釐清勞工出勤工資之給付標準，減少爭議發生。

勞動部強調，2025年春節連假期間之出勤及工資給付，事業單位應依法辦理。雇主如有違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關（直轄市、縣市政府勞工局（處）或社會局（處））申訴，以維權益。