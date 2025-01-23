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新制勞退16億美元委託海外代操 4業者獲選

中央社／ 台北23日電

勞動部勞動基金運用局布局投資市場，新制勞退有16億美元將委託海外業者代操，基金局近日完成評選並揭曉由4家業者獲選，後續將視國內外經濟情勢變化辦理委託投資撥款。

勞動基金運用局去年9月公告辦理新制勞工退休基金113年度第1次國外委任投資全球永續不動產有價證券型受託機構遴選，昨天完成評選。

基金局公布，4家取得簽約資格的受託機構分別為BlackRock Investment Management（UK）Limited、CenterSquare Investment ManagementLLC、FIL LIMITED及RREEF America L.L.C.，每家業者的委任額度為4億美元，總計16億美元。

基金局表示，這次委任案為國際退休基金首次採用富時已開發市場不動產綠色指數作為參考指數，並期望持續引領其他機構投資法人對永續議題的重視。

基金局指出，經管基金規模成長迅速，為獲取長期穩健收益，都需要審慎研訂資產配置計畫，布建全球金融市場。

基金局指出，有鑑於金融局勢瞬息萬變，期盼透過委任不同投資風格的國際資產管理機構，借重其專業管理能力及豐沛研究資源，達成分散基金風險及提升基金投資收益目標，未來將密切注意國內外經濟情勢變化，適時辦理國外委託投資後續撥款。

指數 永續 資產

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