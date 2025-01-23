新制勞退16億美元委託海外代操 4業者獲選

平常就算你沒有買彩券，過年去走春，或是逛街、拜拜，都會買個刮刮樂來試手氣，廟前面的彩券行，經常是大排長籠，尤其，頭獎連續好幾次槓龜的時候，彩券行更是門庭若市。 每年農曆過年的時候，電腦彩券都有加碼，大樂透今年加碼很有料，買1張就可以對3次，從1月24日開始一路加碼到元宵節2月12日，怎樣買才能提高中獎率？台彩總經理謝志宏有第一手數據分析，並分享提高中獎率買法的親身經歷。 春節限定版刮刮樂「2000萬超級紅包」，今年的二獎竟然不送豪車了！原因曝光竟是為了方便大家做這件事！到底做哪件事啦？不送豪車，換來哪些更具吸引力的獎項？

2025-01-23 11:28