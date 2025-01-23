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川普不認全球最低稅負制 KPMG：恐引爆全球稅收戰

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部副營運長丁傳倫表示，美國退出OECD全球稅收協議加上加徵關稅措施，可能引發全球稅收戰與貿易戰。（路透）
安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部副營運長丁傳倫表示，美國退出OECD全球稅收協議加上加徵關稅措施，可能引發全球稅收戰與貿易戰。（路透）

美國總統川普上任後迅速發布一系列行政命令，其中包括對OECD（經濟合作發展組織）推動的全球企業最低稅協議的態度，安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部執行副總廖月波表示，相較於美國退出OECD全球稅收協議，歐盟及其他許多國家已經實施或宣布將實施全球最低稅負制，台商更需密切關注投資各國對於全球最低稅負制的立場和政策調整，及時評估對企業稅務的影響，確保稅務管理效率和合規性。

川普上任後，白宮即發布備忘錄，說明OECD所推動的全球最低企業稅率協議在美國「無效」，理由是因為川普認為OECD全球稅收協議不僅允許各國對美國收入有境外管轄權，還限制美國制定符合美國企業及工人利益的稅務政策能力。此聲明一出，等於將美國從目前全球已有近140個國家達一致共識的國際最大稅務改革政策中撤出。

目前歐盟、英國和亞洲許多國家已實施15%全球最低稅負制，在OECD制度下，有採用全球最低稅負制的國家，有可能透過徵稅不足支出原則（UTPR）向低稅率美國公司收取補充稅，川普在備忘錄中將此類行動稱為「報復性」，因此川普同時也命令美國財政部在60天內提出針對對美國企業實施「歧視性稅收政策」的國家報復性措施建議。

安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部執行副總廖月波表示，美國的報復性措施可能包括對在美國營運的外資企業徵收額外稅款，或對這些租稅管轄區的支付款項課徵扣繳稅款，預期將看到國際稅收政策從多邊合作關係轉向各國各自為政，稅務不確定性將更加提升。相較於美國退出OECD全球稅收協議，歐盟及其他許多國家已經實施或是宣布將實施全球最低稅負制，台商更需密切關注投資各國對於全球最低稅負制的立場和政策調整，及時評估對企業稅務的影響，確保稅務管理效率和合規性。

此外，川普也威脅將在2月1日對加拿大及墨西哥進口商品加徵25%關稅、對中國大陸進口商品加徵10%關稅。目前部分台廠利用墨西哥低廉勞動力及美墨加協定的優勢，在美、墨邊界設立工廠或倉庫，將商品再銷往北美地區，若美國2月1日後真的對加、墨、陸或其他國家加徵關稅，很有可能繼而衍伸出新的一波貿易戰，使各國貿易關係更加緊繃，原本已簽署的美墨加協定也可能面臨實質失效或需重新談判的可能性。

安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部副營運長丁傳倫表示，美國退出OECD全球稅收協議加上加徵關稅措施，可能引發全球稅收戰與貿易戰。美國不參與全球最低稅制將使各國採取不同稅務政策，導致企業合規成本上升、雙重課稅風險加劇。此外，川普政府計畫以關稅收入填補稅收減少的策略可能加劇美中與美歐貿易戰，整體而言，此政策轉向將推高進口成本並衝擊全球供應鏈、擴大企業財務與營運風險，台商須持續關注並隨時因應調整供應鏈布局。

川普 美國 貿易戰 關稅

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